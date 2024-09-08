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Алекс Грозданов с 9 точки! Богданка отстъпи на Перуджа на турнир в Люблин

  • 8 сеп 2024 | 10:53
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Алекс Грозданов с 9 точки! Богданка отстъпи на Перуджа на турнир в Люблин

Националът Алекс Грозданов и отборът на Богданка ЛУК (Люблин) ще играят за третото място на престижния международен турнир "Богданка Къп", на който са домакини и се провежда в памет на волейболната легенда на Полша Томаш Войнович.

Воденият от Масимо Боти отбор отстъпи на шампиона на Италия Сър Суза Вим (Перуджа) с 1:3 (23:25, 22:25, 25:23, 17:25) в полуфинална среща помежду им.

Звезда №1 в световния волейбол Вилфредо Леон не игра за домакините от Богданка.

Алекс Грозданов реализира 9 точки за Богданка.

Най-резултатен за тима от Люблин стана Кевин Сасак с 18 точки, 9 точки реализира и Бени Туинстра.

За Перуджа Уасим Бен Тара заби 20 точки, 19 точки добави Камил Семенюк.

Люблин излиза днес срещу Асеко Ресовия (Жушув) в 16:30 часа в мач за третото място.

На финала Перуджа играе срещу шампиона на Полша Ястржембски Венгел (Ястжембие-Здруй) от 19:00 часа.

БОГДАНКА ЛУК, ЛЮБЛИН (ПОЛША) - СЪР СУСА ВИМ, ПЕРУДЖА (ИТАЛИЯ) 1:3 (23:25, 22:25, 25:23, 17:25)

БОГДАНКА: Марчин Коменда, Кевин Сасак 18, Бени Туинстра 9, Миколай Савицки 5, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 9, Финиън Маккарти 6 - Талес хос-либеро (Ян Новаковски 3, Матеуш Малиновски 4, Вахник 6, Мачей-либеро)

Старши треньор: МАСИМО БОТИ

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 4, Уасим Бен Тара, Камил Семенюк 19, Юки Ишикава 18, Агустин Лосер 6, Роберто Русо 7 - Масимо Колачи-либеро (Марко Дзопелари, Олег Плотницкий 1)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРИНЦЕТИ.

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