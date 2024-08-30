Жребият за Лига Европа: Ман Юнайтед се изправя срещу Десподов и ПАОК и гостува на Моуриньо в Истанбул

Днес бе изтеглен жребият за същинската фаза на Лига Европа. Както и другите турнири на УЕФА, от този сезон състезанието се провежда в нов формат, който е обща лига от 36 отбора. В нея всеки тим ще играе срещу осем различни съперника - по два от всяка урна, като ще има четири домакинска и четири гостувания. Двубоите ще се състоят между 25 септември и 30 януари.

Първите осем отбора в крайното класиране се класират директно за осминафиналите. Тимовете, заели позициите между 9-а и 24-та, ще играят плейофи за класиране. Отборите от 25-то място надолу отпадат от евротурнирите.

Манчестър Юнайтед имаше сравнително добър жребий. “Червените дяволи” ще бъдат домакини на Рейнджърс и ще гостуват на Порто. Те ще посрещнат Кирил Десподов и ПАОК на “Олд Трафорд”, но ги очаква тежко гостуване на Фенербахче, който е воден от Жозе Моуриньо. Другите отбори, които ще срещне Ман Юнайтед са Бодьо/Глимт, Виктория Пилзен, Твенте и ФКСБ.

Рома ще има сблъсъци с Тотнъм, Айнтрахт и Атлетик Билбао. Лондончани ще гостуват в Рим, както и на Лион. Сред други интересни двубой е този между Аякс и Лацио, въпреки че и двата отбора не се намират в блестящо състояние. Рейнджърс ще има доста тежка задача, тъй като ще трябва да се изправи срещу Манчестър Юнайтед и Тотнъм.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/RCjsL46sCn — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Жребий за отборите от първа урна:

Рома - Айнтрахт (д), Тотнъм (г), Спортинг Брага (д), АЗ Алкмаар (г), Динамо (Киев)(д), Роял Юнион СЖ (г), Атлетик Билбао (д), Елфсборг (г)

Манчестър Юнайтед - Рейнджърс (д), Порто (г), ПАОК (д), Фенербахче (г), Бодьо/Глимт (д), Виктория Пилзен (г), Твенте (д), ФКСБ (г)

Порто - Манчестър Юнайтед (д), Лацио (г), Олимпиакос (д), Макаби Тел Авив (г), Мидтиланд (д), Бодьо/Глимт (г), Хофенхайм (д), Андерлехт (г)

Аякс - Лацио (д), Славия Прага (г), Макаби Тел Авив (д), Реал Сосиедад (г), Галатасарай (д), Карабах (г), Бешикташ (д), ФК Рига(г)

Рейнджърс - Тотнъм (д), Манчестър Юнайтед (г), Лион (д), Олимпиакос (г), Роял Юнион СЖ (д), Малмьо (г), ФКСБ (д), Ница (г)

Айнтрахт - Славия Прага (д), Рома (г), Ференцварош (д), Лион (г), Виктория Пилзен (д), Мидтиланд (г), ФК Рига (д), Бешикташ (г)

Лацио - Порто (д), Аякс (г), Реал Сосиедад (д), Спортинг Брага (г), Лудогорец (д), Динамо Киев (г), Ница (д), Твенте (г)

Тотнъм - Славия Прага (д), Рома (г), Ференцварош (д), Лион (г), Виктория Пилзен (д), Мидтиланд (г), ФК Рига (д), Бешикташ (г)

Славия (Прага) - Аякс (д), Айнтрахт (г), Фенербахче (д), ПАОК (г), Малмьо (д), Лудогорец (г), Андерлехт (д), Атлетик Билбао (г)

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/WGblhkICbJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Жребий на отборите от втора урна:

Макаби Тел Авив - Порто (д), Аякс (г), Реал Сосиедад (д), Брага (г), Мидтиланд (д), Бодьо/Глимт (г), Рига (д), Бешикташ (г)

Фенербахче - Манчестър Юнайтед (д), Славия Прага (г), Лион (д), АЗ Алкмаар (г), Роял Юнион СЖ (д), Мидтиланд (г), Атлетик Билбао (д), Твенте (г)

Ференцварош - Тотнъм (д), Айнтрахт Франкфурт (г), АЗ Алкмаар (д), ПАОК (г), Малмьо (д), Динамо Киев (г), Ница (д), Андерлехт (г)

Реал Сосиедад - Аякс (д), Лацио (г), ПАОК (д), Макаби Тел Авив (г), Динамо Киев (д), Виктория Пилзен (г), Андерлехт (д), Ница (г)

Олимпиакос - Рейнджърс (д), Порто (г), Брага (д), Лион (г), Карабах (д), Малмьо (д), Твенте (г), ФКСБ (г)

АЗ Алкмаар - Рома (д), Тотнъм (г), Фенербахче (д), Ференцварош (г), Галатасарай (д), Лудогорец (г), Елфсборг (д), Атлетик Билбао (г)

Лион - Айнтрахт Франкфурт (д), Рейнджърс (г), Олимпиакос (д), Фенербахче (г), Лудогорец (д), Карабах (г), Бешикташ (д), Хофенхайм (г)

ПАОК - Славия Прага (д), Манчестър Юнайтед (г), Ференцварош (д), Реал Сосиедад (г), Виктория Пилзен (д), Галатасарай (г), ФКСБ (д), Рига (г)

Брага - Лацио (д), Рома (г), Макаби Тел Авив (д), Олимпиакос (г), Бодьо/Глимт (д), Роял Юнион СЖ (г), Хофенхайм (д), Елфсборг (г)

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/8FhxJuwvkp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Жребий за отборите от трета урна:

Роял Юнион СЖ - Рома (д), Рейнджърс (г), Брага (д) , Фенербахче (г), Бодьо/Глимт (д), Мидтиланд (г), Ница (д), Твенте (г)

Лудогорец - Славия Прага (д), Лацио (г), АЗ Алкмаар (д), Лион (г), Мидтиланд (д), Виктория Пилзен (г), Атлетик Билбао (д), Андерлехт (г)

Малмьо - Рейнджърс (д), Славия Прага (г), Олимпиакос (д) , Ференцварош (г), Галатасарай (д), Карабах (г), Твенте (д), Бешикташ (г)

Галатасарай - Тотнъм (д), Аякс (г), ПАОК (д), АЗ Алкмаар (г), Динамо Киев (д), Малмьо (г), Елфсборг (д), РФС (г)

Динамо (Киев) - Лацио (д), Рома (г), Ференцварош (д), Реал Сосиедад (г), Виктория Пилзен (д), Галатасарай (г), РФС (д), Хофенхайм (г)

Мидтиланд - Айнтрахт Франкфурт (д), Порто (г), Фенербахче (д), Макаби Тел Авив (г), Унион СЖ (д), Лудогорец (г), Хофенхайм (д), ФКСБ (г)

Карабах - Аякс (д), Тотнъм, Лион (д), Олимпиакос (г), Малмьо (д), Бодьо/Глимт (г), ФКСБ (д), Елфсборг (г)

Бодьо/Глимт - Порто (д), Манчестър Юнайтед (г), Макаби Тел Авив (д), Брага (г), Карабах (д), Унион СЖ (г), Бешикташ (д), Ница (г)

Виктория (Пилзен) - Манчестър Юнайтед (д), Айнтрахт Франкфурт (г), Реал Сосиедад (д), ПАОК (г), Лудогорец (д), Динамо Киев (г), Андерлехт (д), Атлетик Билбао (г)

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏡✈️#UELdraw pic.twitter.com/jL6rKGsSGT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Жребий на отборите от четвърта урна:



Атлетик (Билбао) - Рома (г), Славия Прага (д), Фенербахче (г), АЗ Алкмаар (д), Лудогорец (г), Виктория Пилзен (д), Бешикташ (г), Елфсборг (д)

Хофенхайм - Порто (г), Тотнъм (д), Спортинг Брага (г), Олимпик Лион (д), Динамо Киев (д), Мидтиланд (г), Андерлехт (г), ФКСБ (д)

Ница - Рейнджърс (д), Лацио (г), Ференцварош (г), Реал Сосиедад (д), Роял Юнион СЖ (г), Бодьо/Глимт (д), Твенте (д), Елфсборг (г)

Андерлехт - Порто (д), Славия Прага (г), Ференцварош (д), Реал Сосиедад (г), Лудогорец (д), Виктория Пилзен (г), Хофенхайм (д), ФК Рига (г)

Твенте - Манчестър Юнайтед (д), Лацио (г), Фенербахче (д), Олимпиакос (г), Роял Юнион СЖ (д), Малмьо (г), Бешикташ (д), Ница (г)

Бешикташ - Айнтрахт Франкфурт (д), Аякс (г), Макаби Тел Авив (д), Олимпик Лион (г), Малмьо (д), Бодьо/Глимт (г), Атлетик Билбао (д), Твенте (г)

ФКСБ - Рейнджърс (г), Манчестър Юнайтед (д), ПАОК (г), Олимпиакос (д), Мидтиланд (д), Карабах (г), Хофенхайм (г), ФК Рига (д)

ФК Рига - Айнтрахт Франкфурт (г), Аякс (д), Макаби Тел Авив (г), ПАОК (д), Галатасарай (д), Динамо Киев (г), Андерлехт (д), ФКСБ (г)

Елфсборг - Рома (д), Тотнъм (г), Спортинг Брага (д), АЗ Алкмаар (г), Галатасарай (г), Карабах (д), Ница (д), Атлетик Билбао (г)

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