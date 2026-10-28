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Една голяма изненада в Купата на Нидерландия

  • 28 окт 2026 | 01:44
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Една голяма изненада в Купата на Нидерландия

Днес се изигрaха 10 мача от 1-32-финалите в турнира за Купата на Нидерландия. Изненадата поднесе третодивизионният Екселсиор 1931, който елиминира Ден Хааг. Представителят на Ередивизи отпадна след дузпи. В редовното време Мика Схрайвер даде преднина на домакините в 45-ата минута, а в 57-ата Найджъл Томас изравни. При дузпите трима футболисти на гостите сгрешиха, а фаталния пропуск направи Секу Сила.

Аут от надпреварата е и Телстар, който падна у дома от втородивизионния Алмере Сити. Попаденията отбелязаха Теун Байлевелд и Йохан Ритмеестер ван де Камп.

Камбуур отстрани Кльотинге с 2:0. Гостите поведоха още в 1-вата минута, а в средата на полувремето футболист на Кльотинге получи червен картон, което още повече наклони везните в в полза на елитния тим.

Вилем II надви с 4:3 Хелмонд, а Го Ахед Ийгълс прегази Конинклийке с 5:0. Напред продължават още Рода, Ден Бош, Валвайк и ФК Айндховен.

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