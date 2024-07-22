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Още едно българско момче ще играе за Франция

  • 22 юли 2024 | 18:18
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По-малкият брат на европейския шампион за юноши до 18 години Виден Нацев - Красимир, също отива да играе волейбол във Франция, стана ясно вчера. След като Нацев стана френски национал миналата година, 14-годишният Красимир ще поеме по пътя на батко си, споделиха от семейството му. Най-вероятно той ще заиграе в Ним, а ще тренира и учи в Монпелие. Майка им Теодора Кънева е играла дълги години волейбол във Франция.

Франция отнесе Италия и стана европейски шампион за юноши до 18 години в София
Франция отнесе Италия и стана европейски шампион за юноши до 18 години в София

Снимки: CEV.EU

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