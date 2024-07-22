Златанов попадна в идеалния отбор на Евроволей U18

Внукът на легендата на българския волейбол Димитър Златанов - Мануел, който играе за Италия, попадна в Идеалния отбор на Европейското първенство за юноши под 18 години. 16-годишният посрещач заслужено бе отличен за Най-добър втори посрещач на надпреварата.

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Още един представител на "скуадра адзура" грабна статуетка - Алесандро Бенакио, за Най-добър център.

Шампионите от тима на Франция обраха останалите отличия, с изключение на това за Най-добър втори център, което бе спечелено от полския национал Тимотеуш Леник.

За MVP бе отличен Ноа Дуфло-Роси, капитан на Франция.

Ето как изглежда Идеалният отбор на Евроволей:

Най-добър разпределител: Тео Марцлуф (Франция)

Най-добър посрещач: Ноа Дуфло-Роси (Франция)

Най-добър втори посрещач: Мануел Златанов (Италия)

Най-добър център: Алесандро Бенакио (Италия)

Най-добър втори център: Тимотеуш Леник (Полша)

Най-добър диагонал: Ино Дукич (Франция)

Най-добро либеро: Гийом Респо (Франция)