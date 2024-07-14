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11 златни медала за България от Световното първенство по кану-каяк за ветерани в Пловдив

  • 14 юли 2024 | 19:27
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11 златни медала за България от Световното първенство по кану-каяк за ветерани в Пловдив

На 76 г. беше най-възрастният участник на шампионата под тепетата

България спечели 11 златни медали от Световното първенство по кану-каяк за ветерани в Пловдив. Световни шампиони в различните възрастови групи при мъжете и жените станаха: Стоян Терзийски (500 м едноместен каяк, 45-49 г., мъже), Елена Петкова (500 м едноместен каяк, 50-54 г., жени), Иван Ковачевски (500 м едноместно кану, 45-49 г., мъже), Александър Григоров (500 м едноместно кану, 35-39 г., мъже), Людмила Николова, Вера Любенова, Ангел Любенов, Георги Димитров (500 м четворка каяк, 35-54 г., микс), Огняна Душева (200 м едноместен каяк, 60-64 г., жени), Елена Петкова (200 м едноместен каяк, 50-54 г., жени), Вера Любенова (200 м едноместен каяк, 45-49 г., жени), Стойчо Славов ( 200 м едноместен каяк, 55-59 г., мъже), Димитър Хаджиев (200 м едноместно кану, 45-59 г., мъже), Вера Любенова и Ангел Любенов (200 м двойка каяк, 35-44 г., микс).

При "интернационалните лодки" Димитър Хаджиев заедно със състезаващия се за Австралия Мартин Маринов спечелиха титлата на 200 м двуместно кану, 45-54 г., мъже. Иван Ковачевски заедно със състезаващия се за Австралия Мартин Маринов спечелиха титлата на 500 м двуместно кану, 45-54 г., мъже. Стефан Попов заедно с Гонзало Уголини (Уругвай) спечелиха титлата на 500 м двойка каяк, 55-64 г., мъже.

Сребърни медали за България спечелиха Людмила Николова и Гергина Сугарева (500 м двойка каяк, 35-44 г., жени), Любен Кенанов (500 м едноместно кану, 65-69 г., мъже), Стойчо Славов (500 м едноместен каяк, 55-59 г., мъже), Димитър Атанасов (500 м едноместно кану, 45-49 г., мъже), Людмила Николова и Георги Димитров (500 м двойка каяк, 35-44 г., микс), роденият през 1950 г. Асен Чойков (200 м едноместен каяк, 70+ години, мъже), Иван Ковачевски (200 м едноместно кану, 45-59 г., мъже), Станислав Илиев (200 м едноместно кану, 40-44 г., мъже), Александър Григоров (200 м едноместно кану, 35-39 г., мъже), Ангел Любенов (200 м едноместен каяк, 40-44 г., мъже), Людмила Николова и Гергина Сугарева (200 м двойка каяк, 35-44 г., жени). Димитър Хаджиев, Димитър Атанасов, Станислав Илиев заедно със състезаващия се за Австралия Мартин Маринов спечелиха сребърни медали на 500 м четворка кану, 35-54 г., мъже. Стефан Попов заедно с Гонзало Уголини (Уругвай) спечелиха сребърни медали на 200 м двойка каяк, 55-64 г., мъже.

Бронзови медали за България спечелиха: роденият през 1950 г. Асен Чойков (500 м едноместен каяк, 70+ години, мъже), Мариян Димитров (500 м едноместен каяк, 50-54 г., мъже), Стелян Желязов (500 м едноместен каяк, 40-44 г., мъже), Вера Любенова (500 м едноместен каяк, 45-49 г., жени), Елка Иванова (500 м едноместен каяк, 40-44 г., жени), Любен Кенанов (200 м едноместно кану, 65-69 г., мъже), Димитър Атанасов (200 м едноместно кану, 45-59 г., мъже), Кирил Флоров (200 м едноместен каяк, 65-69 г., мъже), Мариян Димитров (200 м едноместен каяк, 50-54 г., мъже), Стелян Железов (200 м едноместен каяк, 40-44 г., мъже), Станислав Илиев и Димитър Атанасов (200 м двойка кану, 35-44 г., мъже) Стефан Попов заедно с Гонзало Уголини (Уругвай), Хорхе Орландини и Фабио Карамуто (Аржентина) спечелиха бронз на 500 м четворка каяк, 55+ години, мъже.

Призьорите от шампионата бяха наградени от заместник-кмета на Пловдив "Спорт и младежки дейности" и двукратен олимпийски шампион по кану-каяк Николай Бухалов и изпълнителният директор на Българската федерация по кану-каяк Евелина Петрова.

За любовта към спорта няма граници - доказателство за това е и Световното първенство по кану-каяк за ветерани в Пловдив. На 76 години е най-възрастният състезател, участвал на шампионата на планетата. Това е роденият на 5 май 1948 г. каякар Флорин Паюц от Румъния.

100-годишнината на кану-каяка в България ще се отбележи подобаващо, успоредно с две световни първенства, на които страната ни е домакин. За вековния юбилей посрещаме бъдещето и историята на световния кану-каяк. След края на Световното първенство за ветерани, Пловдив посреща Световното първенство по кану-каяк за младежи до 23 г., юноши и девойки (17 - 21 юли).

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