Известни са полуфиналистите на сингъл и финалите на двойки на Държавното до 18 г.

На кортовете на ТК "Левски" в София се изиграха четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18 годишна възраст.

Юноши, 1/4-финали:

№1 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №5 Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:1, 6:1

№6 Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) – Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали) 4:6, 6:1, 6:0

Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №8 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) 7:5, 6:3

№7 Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:1, 6:1

Юноши, 1/2-финали:

№1 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – №6 Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София)

№7 Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) –Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Девойки, 1/4-финали:

Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:1, 7:6(3)

Брияна Иванова (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №6 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) 6:3, 6:2

Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №5 Теодора Найденова (ТК "Несебър 2015", Несебър) 6:1, 6:1

№2 Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) – №7 Александра Момчилова (ТК "Каратанчева", гр. София) 6:0, 6:3

Девойки, 1/2-финали:

Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Брияна Иванова (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)

№2 Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) –Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)

На финала на двойки при юношите ще играят Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново)/Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) срещу Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)/Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София).

На полуфиналите Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново)/Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) победиха със 7:5, 6:2 Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София)/Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив).

Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)/Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) се наложиха със 7:6(2), 6:2 над Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново)/Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София).

На финала на двойки при девойките ще играят Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив)/Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) срещу Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)/ Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София).

На полуфиналите Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив)/Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) победиха с 6:2, 6:1 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) и Рая Стайкова (ТК "Свиленград", гр.Свиленград).

Валерия Гърневска (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)/ Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) се наложиха с 6:3, 6:3 над Александра Ляпева (ТК "Дипломат", гр.София)/ Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково)

Вчера във финала на смесени двойки Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) и Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) победиха с 6:3, 3:6, 10-3 Мира Василева (ТК "Некст Джен", София) и Александър Начев (ТК "Некст Джен", София).

Програма:

04.07. – 1/2-финали сингъл + финали двойки

05.07. – финали сингъл

При неблагоприятни метеорологични условия, програмата ще претърпи промени!