Японец запази перфектната си статистика нa UFC Вегас 93

Японската сензация Тацуро Тайра записа 16-и успех в 16 професионални ММА двубоя. Младокът надделя над Алекс Перес в главния двубой на събитието UFC Вегас 93, което се проведе по-рано днес в Лас Вегас.
Победата дойде след контузия на Перес в коляното във втория рунд. Травмата се получи от ситуация, в която 24-годишният Тайра се бе “закачил” на гърба на съперника си, но и двамата паднаха назад.
Японецът получи бонус от 50 000 долара за успеха си.
Ето как завършиха и останалите двубои от основната бойна карта:
Майлс Джоунс победи Дъглас Силва с единодушно съдийско решение
Лукас Алмейда победи Тими Куамба с единодушно съдийско решение
Брейди Хиестанд победи Гарет Армфилд със събмишън
Асу Алмабайев победи Хосе Джонсън с единодушно съдийско решение
Адам Фуджит победи Джош Куинлан с неединодушно съдийско решение