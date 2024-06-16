Японец запази перфектната си статистика нa UFC Вегас 93

Японската сензация Тацуро Тайра записа 16-и успех в 16 професионални ММА двубоя. Младокът надделя над Алекс Перес в главния двубой на събитието UFC Вегас 93, което се проведе по-рано днес в Лас Вегас.

Победата дойде след контузия на Перес в коляното във втория рунд. Травмата се получи от ситуация, в която 24-годишният Тайра се бе “закачил” на гърба на съперника си, но и двамата паднаха назад.

Tatsuro Taira wins via TKO at #UFCVegas93 after Alex Perez injures his leg during Taira's takedown. pic.twitter.com/WkCE9YEYfS — MMA Fighting (@MMAFighting) June 16, 2024

Японецът получи бонус от 50 000 долара за успеха си.

Ето как завършиха и останалите двубои от основната бойна карта:

Майлс Джоунс победи Дъглас Силва с единодушно съдийско решение

Лукас Алмейда победи Тими Куамба с единодушно съдийско решение

Брейди Хиестанд победи Гарет Армфилд със събмишън

Асу Алмабайев победи Хосе Джонсън с единодушно съдийско решение

Адам Фуджит победи Джош Куинлан с неединодушно съдийско решение