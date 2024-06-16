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Японец запази перфектната си статистика нa UFC Вегас 93

  • 16 юни 2024 | 10:17
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Японец запази перфектната си статистика нa UFC Вегас 93

Японската сензация Тацуро Тайра записа 16-и успех в 16 професионални ММА двубоя. Младокът надделя над Алекс Перес в главния двубой на събитието UFC Вегас 93, което се проведе по-рано днес в Лас Вегас. 

Победата дойде след контузия на Перес в коляното във втория рунд. Травмата се получи от ситуация, в която 24-годишният Тайра се бе “закачил” на гърба на съперника си, но и двамата паднаха назад.

Японецът получи бонус от 50 000 долара за успеха си.

Ето как завършиха и останалите двубои от основната бойна карта:

Майлс Джоунс победи Дъглас Силва с единодушно съдийско решение

Лукас Алмейда победи Тими Куамба с единодушно съдийско решение

Брейди Хиестанд победи Гарет Армфилд със събмишън 

Асу Алмабайев победи Хосе Джонсън с единодушно съдийско решение

Адам Фуджит победи Джош Куинлан с неединодушно съдийско решение

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