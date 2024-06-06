Стоян Димитров: Нефтохимик е правилното място за мен в момента! Искам да стана шампион с Нефтохимик

Волейболният Нефтохимик 2010 (Бургас) привлече за новия сезон 200-сантиметровият диагонал Стоян Димитров от Берое 2016 (Стара Загора). Младият състезател говори пред BGvolleyball.com за амбициите си с новия си тим и равносметката за времето със "зелено-белите". Ето какво каза той:

"Нефтохимик е правилното място за мен в момента. Радвам се, че ще имам възможността да играя в такъв отбор. Получих предложението и се възползвах - не ми трябваше много време да реша. С Мартин Стоев не сме работили много време заедно, но смятам, че той е треньор, който може да ме научи на много неща. Искам да стана шампион с Нефтохимик."