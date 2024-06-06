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Стоян Димитров: Нефтохимик е правилното място за мен в момента! Искам да стана шампион с Нефтохимик

  • 6 юни 2024 | 16:28
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Стоян Димитров: Нефтохимик е правилното място за мен в момента! Искам да стана шампион с Нефтохимик

Волейболният Нефтохимик 2010 (Бургас) привлече за новия сезон 200-сантиметровият диагонал Стоян Димитров от Берое 2016 (Стара Загора). Младият състезател говори пред BGvolleyball.com за амбициите си с новия си тим и равносметката за времето със "зелено-белите". Ето какво каза той:

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"Нефтохимик е правилното място за мен в момента. Радвам се, че ще имам възможността да играя в такъв отбор. Получих предложението и се възползвах - не ми трябваше много време да реша. С Мартин Стоев не сме работили много време заедно, но смятам, че той е треньор, който може да ме научи на много неща. Искам да стана шампион с Нефтохимик."

"Берое е един страхотен клуб, на който съм изключително благодарен. Прекарах едни запомнящи се 7 години там", завърши Димитров.

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Снимки: Startphoto

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