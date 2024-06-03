Вижте кои са най-добрите плувци на шестия турнир "Златоперки"

Най-добрите плувци от шестия турнир „Златоперки“ в петте възрастови групи при момичетата и при момчетата получиха купи за своите постижения в конкуренцията на близо 600 състезатели, взели участие в турнира на басейна „Спартак“, организиран от ПК „Левски“. Най-добре представилите се се определят по точкова система спрямо резултатите в различните дисциплини и възрастта. Купи получават събралите най-много точки във възрастите 15-17, 13-14, 11-12, 9-10 и 7-8 години.

Най-добри при момичетата са: Стефани Кременлиева (15 г.) от „Левски“ с резултата си на 100 м свободен стил, Карина Митрова (13 г.) от „Олимп“ с резултата на 100 м бътерфлай, Ан-Мари Младенова (12 г.) от „Локомотив“ с резултата на 100 м гръб, Ева Стоицева (10 г.) от „Каменград“ с резултата на 50 м свободен стил и Вая Палазова (8 г.) от „Олимп“ с резултата на 50 м свободен стил.

Най-добри при момчетата са: Борислав Тошев (16 г.) от ЦСКА за резултата си на 100 м свободен стил, Олексей Силински (14 г.) от НСА за резултата на 50 м бътерфлай, Евгени Николов (12 г.) от „Олимп“ и Ивайло Кръстев (12 г.) от „Спринт София“, събрали еднакви точки за резултатите си съответно на 100 м свободен стил и 200 м гръб, Максим Стефановски (10 г.) от „Бриз“ за резултата на 50 м свободен стил и Мартин Харизанов (8 г.) от „Левент“ за резултата на 50 м свободен стил.

Талантите ни в плуването, родени от 2007 до 2017 г., бяха уважени лично от министъра на спорта Георги Глушков, президента на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и единствения българин в Международната зала на плувната слава в САЩ Петър Стойчев.

"Щастие е да видиш толкова деца в басейна и толкова хора, които ги подкрепят от трибуните. Затвърдиха се очакванията, че „Златоперки“ е истински празник на плуването, празник за бъдещето на нашия спорт. Поздравявам всички участници, които се наслаждаваха на плуването, а в същото време направиха всичко по силите си, за да покажат най-доброто от себе си“, заяви главният организатор на „Златоперки“ Петър Стойчев.

Предлагаме на вашето внимание и топ 10 по точки при момичетата и при момчетата във всяка от петте възрастови групи спрямо постижениеята по време на шестото издание на "Златоперки".

МОМИЧЕТА

15 - 17 години

Място Име Години Клуб Дисциплина

1. Стефани Кременлиева 15 "Левски" 100 м свободен стил

2. Симона Богданова 17 "Олимпия" 200 м бътерфлай

3. Боряна Кръстева 17 "Балистик" 50 м гръб

4. Мария Живкова 17 ЦСКА 50 м гръб

5. Ния Данкова 16 "Левски" 200 м свободен стил

6. Симона Маринова 15 "Аквазард" 50 м гръб

7. Цветомира Боянова 16 "Спринт София" 50 м бътерфлай

8. Лъчезара Цветкова 15 "Левски" 100 м свободен стил

9. Елица Милотинова 15 "Тибрис" 100 м свободен стил

10. Мария Ангелова 16 "Нерея" 100 м бруст

13 - 14 години

1. Карина Митрова 13 "Олимп" 100 м бътерфлай

2. Мария Павлова 14 GD Sport 50 м свободен стил

3. Невена Славкова 14 "Левски" 50 м свободен стил

4. Елица Караиванова 13 "Левски" 100 м свободен стил

5. Девора Илиева 14 "Левски" 100 м свободен стил

6. София Христова 14 "Левски" 100 м свободен стил

7. Савина Цацова 13 "Феникс" 50 м бруст

8. Савина Калайджиева 13 "Свети Георги" 50 м гръб

9. Калина Димитрова 14 "Берое" 50 м свободен стил

10. Дара Златева 14 "Левски" 200 м съчетано

11 - 12 години

1. Ан-Мари Младенова 12 "Локомотив" 100 м гръб

2. Ралица Тинова 12 "Нерея" 50 м свободен стил

3. Ева Пехливанян 12 "Олимп" 50 м бътерфлай

4. Мила Димитрова 11 "Олимп" 100 м свободен стил

5. Надежда Комова 12 "Олимп" 50 м гръб

6. Алиша Димитрова 12 "Локомотив" 50 м свободен стил

7. Александра Кирязова 11 "Левски" 50 м свободен стил

8. Дария Лачева 12 "Аквазард" 200 м гръб

9. Мариела Паскалева 12 "Олимпия" 50 м свободен стил

10. Ема Николова 12 ЦСКА 50 м свободен стил

9 - 10 години

1. Ева Стоцева 10 "Каменград" 50 м свободен стил

2. Божидара Николова 10 GD Sport 50 м свободен стил

3. Арина Козовска 10 "Олимп" 50 м свободен стил

4. Сияна Цветкова 10 "Аквазард" 50 м свободен стил

5. Дияна Илиева 10 "Олимп" 50 м свободен стил

6. Екатерина Хаджиева 10 "Олимп" 100 м гръб

7. Илина Мирова 9 "Олимп" 50 м бътерфлай

8. Авелия Велкова 9 НСА 50 м свободен стил

9. Цветомила Иванова 10 "Левент" 50 м свободен стил

10. Валентина Гюрова 10 GD Sport 50 м свободен стил

7 - 8 години

1. Вая Палазова 8 "Олимп" 50 м свободен стил

2. Ванеса Самарджиева 8 "Пирин" 50 м свободен стил

3. Александра Цонкова 8 "Свети Георги" 50 м свободен стил

4. Елена Григорова 8 "Нерея" 50 м свободен стил

5. Андреа Димитрова 8 "Спринт София" 50 м свободен стил

6. Анаис Славчева 8 "Олимп" 50 м свободен стил

7. Магдалена Василева 8 "Левски" 100 м бруст

8. Катрин Цветкова 8 "Олимп" 50 м гръб

9. Ванина Стоянова 8 Sharks 50 м гръб

10. Виктория Шишманова 8 "Олимп" 50 м гръб

МОМЧЕТА

15 - 17 години

1. Борислав Тошев 16 ЦСКА 100 м свободен стил

2. Иван Стоянов 17 "Сандански" 50 м свободен стил

3. Михаил Найденов 17 "Олимпия" 100 м свободен стил

4. Николай Тонков 17 "Аквазард" 50 м бруст

5. Антонио Атанасов "Левски" 50 м свободн стил

6. Петър Атанасов 15 ЦСКА 400 м свободен стил

7. Михаил Стойковски 15 "Левски" 400 м смободен стил

8. Николай Хаджиев 17 "Левски" 50 м свободен стил

9. Илия Петков 17 "Левски" 100 м свободен стил

10. Атанас Старев "Левски" 400 м свободен стил

13 - 14 години

1. Олексей Силински 14 НСА 50 м бътерфлай

2. Даниел Марков 14 "Черноморец" 100 м свободен стил

3. Алекс Костадинов 14 "Левски" 100 м свободен стил

4. Християн Митев 13 "Викинг" 100 м свободен стил

5. Филип Михайлов 13 "Левски" 200 м гръб

6. Олег Миланов 13 "Олимп" 400 м свободен стил

7. Тарон Коп 13 "Спринт София" 100 м свободен стил

8. Калоян Велков 14 НСА 100 м свободен стил

9. Николай Тамбуков 14 "Дамини-ЛВ" 100 м свободен стил

10. Даниел Филипов 13 "Берое" 100 м свободен стил

11 - 12 години

1. Евгени Николов 12 "Олимп" 100 м свободен стил

Ивайло Кръстев 12 "Спринт София" 200 м гръб

3. Александър Христов 12 "Локомотив" 400 м свободен стил

4. Валентин Ангелов 12 "Левски" 400 м свободен стил

5. Калоян Балджиев 11 "Свети Георги" 200 м съчетано

6. Кристиян Балджиев 11 "Свети Георги" 200 м свободен стил

7. Димитър Бонев 12 "Олимп" 400 м свободен стил

8. Самуил Стоянов 12 "Локомотив" 400 м свободен стил

9. Николай Василев 12 НСА 50 м бруст

10. Йорис Кооп 11 "Свети Георги" 400 м свободен стил

9 - 10 години

1. Максим Стефановски 10 "Бриз" 50 м свободен стил

2. Джак Симеонов 10 "Свети Георги" 100 м свободен стил

3. Венцислав Попов 10 "Олимп" 100 м свободен стил

Светлин Памуков 10 "Метропол" 100 м свободен стил

5. Вилислав Трифонов 10 "Аквазард" 50 м свободен стил

6. Васил Стефанов 10 "Свети Георги" 50 м бътерфлай

7. Кристиян Сотиров 10 "Пирин" 50 м свободен стил

8. Георги Попов 10 "Олимп" 50 м свободен стил

9. Никола Начков 10 "Олимп" 50 м гръб

10. Светлин Георгиев 10 "Левент" 100 м бруст

7 - 8 години

1. Мартин Харизанов 8 "Левент" 50 м свободен стил

2. Мартин Филипов 8 "Берое" 50 м свободен стил

3. Владимир Митев 8 "Олимп" 50 м свободен стил

4. Евгени Стаматов 8 Sharks 50 м свободен стил

5. Димитър Ненов 8 "Левски" 50 м свободен стил

6. Михаил Тодоров 8 "Тибрис" 50 м гръб

7. Атанас Георгиев 8 "Пирин" 50 м бруст

8. Виктор Георгиев 8 ""Спринт София" 50 м гръб

9. Боян Кантарджиев 7 "Олимп" 50 м гръб

10. Денислав Господинов 8 "Левски" 50 м свободен стил