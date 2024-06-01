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Очаквайте на живо: Бойната гала Maximum Damage 2

  • 1 юни 2024 | 17:04
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Очаквайте на живо: Бойната гала Maximum Damage 2

Sportal.bg ще отразява в реално време битките от второто издание на българската бойна верига “Maximum Damage”. 

Двубоите започват в 19:00 часа и ще се проведат в спортна зала ДЗУ Стара Загора.

Бойната гала ще предложи 12 срещи, които ще се проведат в пет различни правилника - бокс с малки ръкавици, бокс, К-1 с малки ръкавици, К-1 и две срещи ММА.

Събитието ще бъде оглавено от известния професионален ММА боец Мариян Димитров. Старозагорецът ще премери сили с румънеца Константин Влад. Битката им ще се проведе по правилата на боск с ММА ръкавици и е планирана за три рунда по три минути, Ето кои са останалите бойци, които ще премерят сили на ринга в Стара Загора:

1. Георги Нойков - Алекс Терзиев / Бокс 3х3 мин/

2. Станимир Митев - Радослав Жеков /бокс малки ръкавици 3х3 мин/

3. Милен Желязков - Цветомир Тодоров / ММА 3х5 мин /

4. Николай Дичев - Ивайло Панев / К-1 3х3 мин/

5. Димитър Тотев - Димитър Калчев / К-1 3х3 мин/

6. Христиан Андонов - Николай Великов / К-1 малки ръкавици 3х3 мин/

7. Георги Петров - Кристиян Анев / ММА 3х5 мин/

8. Мелих Мюмюн - Радослав Попов / К-1 3х3 мин/

9. Динко Банков - Кристиян Иванов / Бокс малки ръкавици 3х3 мин/

10. Марио Митев - Александър Георгиев / Бокс 3х3 мин /

11. Митко Илиев - Енис Узун /К-1 малки ръкавици 3х3 мин/

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