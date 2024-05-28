Индивидуални награди за момчета под 18 години

На завършилия финален турнир по волейбол за момчета под 18 години, в който ЦСКА спечели шампионската титла, Люлин е със сребърните медали, а Левски София завърши с бронзовите отличия, всички призьори излъчиха състезатели с индивидуални награди.
За Най-полезен състезател (MVP) бе обявен волейболистът на шампиона ЦСКА Захари Згуров.
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Ето всички отличени състезатели:
Най-добър разпределител: Йордан Ранджев (ЦСКА)
Най-добър нападател: Константин Манолев (Люлин)
Най-добър изпълнител на начален удар: Мариян Божилов (Люлин)
Най-добър блокировач: Никой Николаев (Левски София)
Най-добро либеро - Даниел Тихолов (ЦСКА)
Най-полезен играч (MVP): Захари Згуров (ЦСКА)
Крайно класиране за сезон 2023/24 за момчета под 18 години:
1 ЦСКА
2 Люлин (София)
3 Левски София
4 Славия
5 Софийски университет
6 Пирин (Разлог)
7 Виктория Волей (Пловдив)
8 Добруджа 07 (Добрич)