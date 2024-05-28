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Индивидуални награди за момчета под 18 години

  • 28 май 2024 | 14:33
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Индивидуални награди за момчета под 18 години

На завършилия финален турнир по волейбол за момчета под 18 години, в който ЦСКА спечели шампионската титла, Люлин е със сребърните медали, а Левски София завърши с бронзовите отличия, всички призьори излъчиха състезатели с индивидуални награди.

За Най-полезен състезател (MVP) бе обявен волейболистът на шампиона ЦСКА Захари Згуров.

Ето всички отличени състезатели:

Най-добър разпределител: Йордан Ранджев (ЦСКА)

Най-добър нападател: Константин Манолев (Люлин)

Най-добър изпълнител на начален удар: Мариян Божилов (Люлин)

Най-добър блокировач: Никой Николаев  (Левски София)

Най-добро либеро - Даниел Тихолов (ЦСКА)

Най-полезен играч (MVP): Захари Згуров (ЦСКА)

Крайно класиране за сезон 2023/24 за момчета под 18 години:

1 ЦСКА

2 Люлин (София)

3 Левски София

4 Славия

5 Софийски университет

6 Пирин (Разлог)

7 Виктория Волей (Пловдив)

8 Добруджа 07 (Добрич)

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