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13 класици на Евро 2024 за момчета

  • 17 май 2024 | 08:36
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13 класици на Евро 2024 за момчета

Момчетата в класическия стил стартират днес на европейското първенство в Лутраки, Гърция.

България ще бъде представена от 13 състезатели, водени от треньорите Бисер Георгиев и Светослав Миленков.

Следва българският отбор:
38 кг Владислав Иванов
41 кг Данимир Йорданов, Борис Крумов
44 кг Георги Мърков
48 кг Кристиян ръстев, Валентин Начев
52 кг Антоан Цветанов
57 кг Красимир Стоянов
62 кг Велизар Стоянов
68 кг Мартин Найденов
75 кг Даниел Ангелов
85 кг Иса Тахсинов, Никола Лазаров

Схватките стартират от 11 часа.

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