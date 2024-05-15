Sportal.bg
Използвай App-а за
по-добро усещане
Отвори
Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България праща 13 борци на Евро’24 за момчета

България праща 13 борци на Евро’24 за момчета

  • 15 май 2024 | 10:24
  • 194
  • 0
България праща 13 борци на Евро’24 за момчета

13 наши таланти стартират на европейското първенство по борба в свободния стил за момчета в Лутраки, Гърция.

Схватките започват в днес от 11:00 часа.

Българският отбор в свободния стил е воден от треньорите Кирил Ханджийски, Радослав Великов, Божидар Минков, Михаил Ангелов, Сава Савов, Стойчо Ненов и е представен от следните състезатели:

38    Радослав Великов    "Симеон Щерев-Левски"    София

41    Християн Лазаров    "Симеон Щерев-Левски"    София

41    Янаки Ковачев    "Черноморец"    Бургас

44    Леонидас Захариадис    "Би Реал"    Сандански

48    Божидар Дамянов    "Би Реал"    Сандански

52    Георги Иванов    "Черноморец"    Бургас

52    Берк Хаджиюмеров    СКБ "Лудогорска слава"    Глоджево

57    Валентин Господинов    "Черноморец"    Бургас

62    Петко Саракостов    "Борба и самбо"    Ямбол

68    Николай Илиев    "Би Реал"    Сандански

75    Кирил Георгиев    "Би Реал"    Сандански

85    Стефан Стефанов    "Юнак-Локомотив"    Русе

85    Алберт Шукри    "Олимпиец"    Търговище

Последвайте каналите ни в:

Още от Бойни спортове

Ивет Горанова сътвори уникално чудо на финала на "Денсинг старс"

Ивет Горанова сътвори уникално чудо на финала на "Денсинг старс"

  • 15 май 2024 | 09:43
  • 906
  • 0
Фюри преди Усик: Подготвих се така, сякаш ще се бия с Кинг Конг

Фюри преди Усик: Подготвих се така, сякаш ще се бия с Кинг Конг

  • 15 май 2024 | 03:45
  • 4027
  • 7
Белязания разкри, че е имал оферта да подгрява Тайсън и Джейк Пол

Белязания разкри, че е имал оферта да подгрява Тайсън и Джейк Пол

  • 14 май 2024 | 17:44
  • 1431
  • 0
Скалата и шампион от Белатор ще участват във филм за ММА легенда

Скалата и шампион от Белатор ще участват във филм за ММА легенда

  • 14 май 2024 | 17:05
  • 2185
  • 1
UFC се връща в Париж тази есен

UFC се връща в Париж тази есен

  • 14 май 2024 | 16:19
  • 1296
  • 0
Флойд Мейуедър ще изиграе битка реванш през август

Флойд Мейуедър ще изиграе битка реванш през август

  • 14 май 2024 | 15:56
  • 1819
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Успехът е равносилен на величие! Лудогорец и Ботев посягат към Купата на България

Успехът е равносилен на величие! Лудогорец и Ботев посягат към Купата на България

  • 15 май 2024 | 07:01
  • 9617
  • 56
Генчев отново отрече, че ще поеме Левски

Генчев отново отрече, че ще поеме Левски

  • 15 май 2024 | 09:27
  • 4155
  • 10
Ман Сити превзе за първи път новия стадион на Тотнъм в Премиър лийг и вече държи титлата в ръцете си

Ман Сити превзе за първи път новия стадион на Тотнъм в Премиър лийг и вече държи титлата в ръцете си

  • 14 май 2024 | 23:58
  • 57810
  • 284
Ще оцелее ли Черноморец или Балкан ще продължи към финала в НБЛ?

Ще оцелее ли Черноморец или Балкан ще продължи към финала в НБЛ?

  • 15 май 2024 | 09:04
  • 2317
  • 1
Реал Мадрид продължи победоносната си серия след рецитал на Винисиус и Белингам

Реал Мадрид продължи победоносната си серия след рецитал на Винисиус и Белингам

  • 15 май 2024 | 00:25
  • 33988
  • 147
България загуби след тайбрек от Естония в дебюта на Джанлоренцо Бленджини

България загуби след тайбрек от Естония в дебюта на Джанлоренцо Бленджини

  • 14 май 2024 | 20:27
  • 43862
  • 82

Видео акценти

Скалата се готви усилено за участието си във филм за ММА легенда

Бойни спортове

Скалата се готви усилено за участието си във филм за ММА легенда
Майк Тайсън ще пердаши инфлуенсър

Бойни спортове

Майк Тайсън ще пердаши инфлуенсър
Дерик Люис нокаутира бразилец в третия рунд

Бойни спортове

Дерик Люис нокаутира бразилец в третия рунд
Бъкли се справи с корав узбекистанец

Бойни спортове

Бъкли се справи с корав узбекистанец
Улберг нокаутира Менфилд за 12 секунди

Бойни спортове

Улберг нокаутира Менфилд за 12 секунди
Диего Ферейра сломи Матеуш Ребецки и си заслужи бонус от UFC

Бойни спортове

Диего Ферейра сломи Матеуш Ребецки и си заслужи бонус от UFC