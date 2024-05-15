България праща 13 борци на Евро’24 за момчета

13 наши таланти стартират на европейското първенство по борба в свободния стил за момчета в Лутраки, Гърция.

Схватките започват в днес от 11:00 часа.

Българският отбор в свободния стил е воден от треньорите Кирил Ханджийски, Радослав Великов, Божидар Минков, Михаил Ангелов, Сава Савов, Стойчо Ненов и е представен от следните състезатели:

38 Радослав Великов "Симеон Щерев-Левски" София

41 Християн Лазаров "Симеон Щерев-Левски" София

41 Янаки Ковачев "Черноморец" Бургас

44 Леонидас Захариадис "Би Реал" Сандански

48 Божидар Дамянов "Би Реал" Сандански

52 Георги Иванов "Черноморец" Бургас

52 Берк Хаджиюмеров СКБ "Лудогорска слава" Глоджево

57 Валентин Господинов "Черноморец" Бургас

62 Петко Саракостов "Борба и самбо" Ямбол

68 Николай Илиев "Би Реал" Сандански

75 Кирил Георгиев "Би Реал" Сандански

85 Стефан Стефанов "Юнак-Локомотив" Русе

85 Алберт Шукри "Олимпиец" Търговище