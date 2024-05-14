Железов свири битката за четвъртото място между Локо (Пловдив) и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от първата и последната шестица в efbet Лига. Сблъсъкът за четвъртото място, което може да гарантира участие в бараж за евротурнирите, между Локомотив (Пловдив) и Левски, ще бъде ръководен от Валентин Железов.
Дербито между първите два отбора в класирането Черно море и Лудогорец пък е поверено на Владимир Вълков. Иво Андреев е главен съдия на срещата ЦСКА - София - Крумовград.
Ето всички назначения за кръга:
17 май 2024 г., петък, 15:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
17 май 2024 г., петък, 17:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Константин Делов Писков
17 май 2024 г., петък, 20:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Антон Симеонов Генов
18 май 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Крумовград
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Веселинов Гулев
18 май 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Иван Захариев Вълчев
19 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивелин Венциславов Занев
СН: Димитър Панайотов Костов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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