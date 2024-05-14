Железов свири битката за четвъртото място между Локо (Пловдив) и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от първата и последната шестица в efbet Лига. Сблъсъкът за четвъртото място, което може да гарантира участие в бараж за евротурнирите, между Локомотив (Пловдив) и Левски, ще бъде ръководен от Валентин Железов.

Дербито между първите два отбора в класирането Черно море и Лудогорец пък е поверено на Владимир Вълков. Иво Андреев е главен съдия на срещата ЦСКА - София - Крумовград.

Ето всички назначения за кръга:

17 май 2024 г., петък, 15:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

17 май 2024 г., петък, 17:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Константин Делов Писков

17 май 2024 г., петък, 20:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Антон Симеонов Генов

18 май 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Крумовград

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Йордан Веселинов Гулев

18 май 2024 г., събота, 20:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Иван Захариев Вълчев

19 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивелин Венциславов Занев

СН: Димитър Панайотов Костов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe