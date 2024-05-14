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  3. Железов свири битката за четвъртото място между Локо (Пловдив) и Левски

Железов свири битката за четвъртото място между Локо (Пловдив) и Левски

  • 14 май 2024 | 18:07
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Железов свири битката за четвъртото място между Локо (Пловдив) и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от първата и последната шестица в efbet Лига. Сблъсъкът за четвъртото място, което може да гарантира участие в бараж за евротурнирите, между Локомотив (Пловдив) и Левски, ще бъде ръководен от Валентин Железов.

Дербито между първите два отбора в класирането Черно море и Лудогорец пък е поверено на Владимир Вълков. Иво Андреев е главен съдия на срещата ЦСКА - София - Крумовград.

Ето всички назначения за кръга:

17 май 2024 г., петък, 15:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Етър ВТ

ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Иво Николаев Колев

СН:    Стефан Апостолов Апостолов    

17 май 2024 г., петък, 17:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева

СН:    Константин Делов Писков

17 май 2024 г., петък, 20:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Антон Симеонов Генов

18 май 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Крумовград

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Станислав Лазаров Станев

СН:    Йордан Веселинов Гулев  

18 май 2024 г., събота, 20:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Иван Захариев Вълчев    

19 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Светослав Колев Енчев

4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Ивелин Венциславов Занев

СН:    Димитър Панайотов Костов  

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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