Резултати и голмайстори в Югоизтчната Трета лига

Днес се изиграха мачовете от 33-тия кръг на Югоизточната Трета лига. В тях паднаха сериозно количество голове, а никой от лидерите не сбърка и битката за влизане във Втора лига остава доста оспорвана. Спартак (Пловдив) се наложи с 2:0 като гост на Родопа и задържа първото си място. Преследвачите Саяна и Несебър също записаха победи. Тимът от Хасково се наложи с 3:0 над Берое II, а съставът от черноморието бе безапелационен срещу Созопол, побеждавайки с 5:0.
Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXХIII кръг
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч:
Загорец (Нова Загора) - Димитровград 0:1
0:1-Христо Христов (85)
Розова долина (Казанлък) - ФК Сливен 1:1
1:0-Мартин Маринов (9)
1:1-Петър Принджев (79)
Карнобат (Карнобат) - Секирово (Раковски) 0:5
0:1-Йосиф Табаков (15)
0:2-Иван Гендов (53)
0:3-Йосиф Табаков (60)
0:4-Йосиф Табаков (73)
0:5-Стефан Рабаджийски (82)
Атлетик (Куклен) - Гигант (Съединение) 1:2
1:0-Борислав Хаджиев (70)
1:1-Аурел Мусай (75 дузпа)
1:2-Георги Коев (78)
Ботев II (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 5:3
1:0-Димитър Папазов (6)
2:0-Бисер Бонев (26 дузпа)
2:1-Георги Георгиев (37)
3:1-Емил Найденов (59)
4:1-Даниел Коков (68)
4:2-Стоян Славков (70)
4:3-Славчо Шоколаров (78)
5:3-Велиян Видолов (85)
Родопа (Смолян) - Спартак (Пловдив) 0:2
0:1-Мирослав Радев (78)
0:2-Георги Лазаров (80)
Сокол (Марково) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1
0:1-Янаки Панайотов (38)
1:1-Александър Стойчев (79)
Несебър - Созопол 5:0
1:0-Никола Гавов (7)
2:0-Кристиян Парашкевов (10)
3:0-Никола Гелин (16)
4:0-Никола Гавов (24)
5:0-Валентин Сливов (40)
Саяна (Хасково) - Берое II (Стара Загора) 3:0
1:0-Ангел Костов (3)
2:0-Ангел Костов (9)
3:0-Милен Танев (24)
Локомотив II (Пловдив) - Левски (Карлово) 7:1
Даниел Маджаров – 3 гола, Петър Андреев – 2,
Божидар Костадинов – 1, Васил Църцев – 1;
Пламен Колев.
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.