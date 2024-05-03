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Резултати и голмайстори в Югоизтчната Трета лига

  • 3 май 2024 | 00:54
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Резултати и голмайстори в Югоизтчната Трета лига

Днес се изиграха мачовете от 33-тия кръг на Югоизточната Трета лига. В тях паднаха сериозно количество голове, а никой от лидерите не сбърка и битката за влизане във Втора лига остава доста оспорвана. Спартак (Пловдив) се наложи с 2:0 като гост на Родопа и задържа първото си място. Преследвачите Саяна и Несебър също записаха победи. Тимът от Хасково се наложи с 3:0 над Берое II, а съставът от черноморието бе безапелационен срещу Созопол, побеждавайки с 5:0.

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXХIII кръг

2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч:

Загорец (Нова Загора) - Димитровград 0:1
0:1-Христо Христов (85)

Розова долина (Казанлък) - ФК Сливен 1:1

1:0-Мартин Маринов (9)

1:1-Петър Принджев (79)

Карнобат (Карнобат) - Секирово (Раковски) 0:5

0:1-Йосиф Табаков (15)

0:2-Иван Гендов (53)

0:3-Йосиф Табаков (60)

0:4-Йосиф Табаков (73)

0:5-Стефан Рабаджийски (82)

Атлетик (Куклен) - Гигант (Съединение) 1:2

1:0-Борислав Хаджиев (70)

1:1-Аурел Мусай (75 дузпа)

1:2-Георги Коев (78)

Ботев II (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 5:3

1:0-Димитър Папазов (6)

2:0-Бисер Бонев (26 дузпа)

2:1-Георги Георгиев (37)

3:1-Емил Найденов (59)

4:1-Даниел Коков (68)

4:2-Стоян Славков (70)

4:3-Славчо Шоколаров (78)

5:3-Велиян Видолов (85)

Родопа (Смолян) - Спартак (Пловдив) 0:2

0:1-Мирослав Радев (78)

0:2-Георги Лазаров (80)

Сокол (Марково) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1

0:1-Янаки Панайотов (38)

1:1-Александър Стойчев (79)

Несебър - Созопол 5:0

1:0-Никола Гавов (7)

2:0-Кристиян Парашкевов (10)

3:0-Никола Гелин (16)

4:0-Никола Гавов (24)

5:0-Валентин Сливов (40)

Саяна (Хасково) - Берое II (Стара Загора) 3:0

1:0-Ангел Костов (3)

2:0-Ангел Костов (9)

3:0-Милен Танев (24)

Локомотив II (Пловдив) - Левски (Карлово) 7:1

Даниел Маджаров – 3 гола, Петър Андреев – 2,

Божидар Костадинов – 1, Васил Църцев – 1;

Пламен Колев.

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