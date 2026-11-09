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  2. Ботев (София) U18

Ботев (Пловдив) пречупи съименника си от София с три гола след почивката при U18

  • 9 ное 2026 | 14:07
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Ботев (Пловдив) пречупи съименника си от София с три гола след почивката при U18

Ботев (Пловдив) победи с 4:1 Ботев (София) в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Домакините отбелязаха три безответни попадения през второто полувреме на срещата във футболен комплекс „Ботев 1912“.

Иван Филипов откри резултата за пловдивчани в 18-ата минута. Гостите отговориха в 30-ата чрез Виктор Ангелов, който изравни за 1:1. При този резултат приключи първата част.

Ботев (Пловдив) отново поведе в 68-ата минута с попадение на Кръстьо Парапанов. Десет минути по-късно Емилиян Енчев увеличи преднината на домакините на 3:1.

В 86-ата минута Трендафил Джигалов се разписа за крайното 4:1.

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