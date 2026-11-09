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  2. Локомотив (Горна Оряховица) U18

Славия обърна Локомотив (Горна Оряховица) при U18

  • 9 ное 2026 | 13:49
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Славия обърна Локомотив (Горна Оряховица) при U18

Славия победи с 3:1 като гост Локомотив (Горна Оряховица) в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. „Белите“ стигнаха до успеха след обрат и две попадения на Александър Димитров.

Домакините поведоха в 22-рата минута чрез Стефан Чукурлиев. В 35-ата Александър Димитров изравни за Славия и двата отбора се оттеглиха на почивка при 1:1.

Гостите направиха обрат още в началото на второто полувреме. Калоян Симеонов, който се появи в игра на мястото на Юлиян Димитров на почивката, се разписа в 47-ата минута за 1:2.

В 54-ата Александър Димитров отбеляза второто си попадение в срещата и оформи крайното 3:1 за Славия.

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