Септември обърна Миньор с късен гол при U18

Септември (София) победи с 2:1 Миньор (Перник) в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Домакините стигнаха до обрат на терена на 57-о училище в столицата, а Крис Чавдаров отбеляза победното попадение в края на срещата.

Миньор поведе в 22-рата минута чрез Христо Христов и запази преднината си до почивката.

Септември изравни в 70-ата минута, когато Борис Стоянов се разписа за 1:1.

Развръзката дойде в последните минути. Крис Чавдаров отбеляза втория гол за столичани в 90-ата минута и оформи крайното 2:1.

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