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Локомотив (Пловдив) реши всичко срещу Хебър още преди почивката при U18

  • 9 ное 2026 | 14:14
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Локомотив (Пловдив) реши всичко срещу Хебър още преди почивката при U18

Локомотив (Пловдив) победи с 3:0 като гост Хебър в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. „Черно-белите“ отбелязаха и трите попадения през първото полувреме на срещата на помощния терен „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Благой Полежански откри резултата още в петата минута, а в 13-ата Веселин Димитров удвои преднината на гостите.

В 42-рата минута Полежански се разписа за втори път и оформи крайното 3:0.

В началото на второто полувреме Хебър остана с човек по-малко, след като Анастас Георгиев получи червен картон в 50-ата минута. До края нови попадения не паднаха и Локомотив запази преднината си.

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