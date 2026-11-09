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  2. Национал (София) U18

Резерва донесе късна победа на Национал срещу Нефтохимик при U18

  • 9 ное 2026 | 13:46
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Резерва донесе късна победа на Национал срещу Нефтохимик при U18

Национал (София) победи с 2:1 като гост Нефтохимик в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Валентин Събев отбеляза решителното попадение в 85-ата минута на срещата, играна на изкуствения терен във Ветрен.

Гостите поведоха в 18-ата минута чрез Станислав Симеонов. Нефтохимик изравни в 35-ата, когато Неделин Манолов се разписа за 1:1. При този резултат приключи първото полувреме.

След почивката двата отбора направиха промени в съставите си, а една от смените на Национал се оказа решаваща. Валентин Събев се появи в игра в 61-ата минута на мястото на Денис Стоилков и пет минути преди края на редовното време отбеляза за крайното 2:1.

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