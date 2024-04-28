Резултати и голмайстори от Югоизток

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXХII кръг
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч:
Левски (Карлово) - Берое II (Стара Загора) 1:0
1:0-Ивелин Илиев (55)
Асеновец (Асеновград) - Родопа (Смолян) 5:1
1:0-Халибрям Кърмаджъ (10)
2:0-Нерджиб Неджиб (20)
2:1-Михаел Кисьов (75)
3:1-Георги Георгиев (78 дузпа)
4:1-Георги Георгиев (85)
5:1-Стоян Славков (90)
Гигант (Съединение) - Ботев II (Пловдив) 2:2
0:1-Емил Найденов (3)
1:1-Красимир Здравков (20)
2:1-Аурел Мусай (45)
2:2-Даниел Коков (90)
Секирово (Раковски) - Атлетик (Куклен) 6:2
1:0-Никола Лалев (5)
2:0-Запрян Запрянов (18 дузпа)
3:0-Никола Лалев (25)
4:0-Никола Лалев (37)
4:1-Рангел Игнатов (44 дузпа)
5:1-Ерай Карадайъ (65)
5:2-Мирослав Манев (69)
6:2-Йосиф Табаков (83)
ФК Сливен (Сливен) - Карнобат (Карнобат) 2:1
1:0-Иван Стоянов (67 дузпа)
1:1-Ненко Петров (78)
2:1-Иван Стоянов (85 дузпа)
Димитровград (Димитровград) - Розова долина (Казанлък) 5:0
1:0-Христо Христов (19)
2:0-Димитър Алексиев (42)
3:0-Христо Христов (50)
4:0-Даниел Йовчев (66)
5:0-Атанас Кръстев (73)
27 април 2024 г., събота, 18:00 ч:
Созопол (Созопол) - Саяна (Хасково) 0:1
0:1-Ахмед Осман (15)
Локомотив II (Пловдив) - Загорец (Нова Загора) 0:1
0:1-Николай Янков (30)
28 април 2024 г., неделя, 17:00 ч:
ФК Ямбол (Ямбол) - Несебър (Несебър) 0:3
0:1-Никола Гелин (15)
0:2-Тодор Петров (55)
0:3-Иван Стоянов (62)
Спартак (Пловдив) - Сокол (Марково) 4:0
1:0-Антон Маргаритов (28)
2:0-Мирослав Радев (35)
3:0-Мирослав Радев (56)
4:0-Венцислав Гюзелев (71)
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