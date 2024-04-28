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Резултати и голмайстори от Югоизток

  • 28 апр 2024 | 21:19
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Резултати и голмайстори от Югоизток

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXХII кръг

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч:

Левски (Карлово) - Берое II (Стара Загора) 1:0

1:0-Ивелин Илиев (55)

Асеновец (Асеновград) - Родопа (Смолян) 5:1

1:0-Халибрям Кърмаджъ (10)

2:0-Нерджиб Неджиб (20)

2:1-Михаел Кисьов (75)

3:1-Георги Георгиев (78 дузпа)

4:1-Георги Георгиев (85)

5:1-Стоян Славков (90)

Гигант (Съединение) - Ботев II (Пловдив) 2:2

0:1-Емил Найденов (3)

1:1-Красимир Здравков (20)

2:1-Аурел Мусай (45)

2:2-Даниел Коков (90)

Секирово (Раковски) - Атлетик (Куклен) 6:2

1:0-Никола Лалев (5)

2:0-Запрян Запрянов (18 дузпа)

3:0-Никола Лалев (25)

4:0-Никола Лалев (37)

4:1-Рангел Игнатов (44 дузпа)

5:1-Ерай Карадайъ (65)

5:2-Мирослав Манев (69)

6:2-Йосиф Табаков (83)

ФК Сливен (Сливен) - Карнобат (Карнобат) 2:1

1:0-Иван Стоянов (67 дузпа)

1:1-Ненко Петров (78)

2:1-Иван Стоянов (85 дузпа)

Димитровград (Димитровград) - Розова долина (Казанлък) 5:0

1:0-Христо Христов (19)

2:0-Димитър Алексиев (42)

3:0-Христо Христов (50)

4:0-Даниел Йовчев (66)

5:0-Атанас Кръстев (73)

27 април 2024 г., събота, 18:00 ч:

Созопол (Созопол) - Саяна (Хасково) 0:1

0:1-Ахмед Осман (15)

Локомотив II (Пловдив) - Загорец (Нова Загора) 0:1

0:1-Николай Янков (30)

28 април 2024 г., неделя, 17:00 ч:

ФК Ямбол (Ямбол) - Несебър (Несебър) 0:3

0:1-Никола Гелин (15)

0:2-Тодор Петров (55)

0:3-Иван Стоянов (62)

Спартак (Пловдив) - Сокол (Марково) 4:0

1:0-Антон Маргаритов (28)

2:0-Мирослав Радев (35)

3:0-Мирослав Радев (56)

4:0-Венцислав Гюзелев (71)

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