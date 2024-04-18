Ясен е жребият за първи кръг на Световното в “Крусибъл”

Жребият за Световното първенство по снукър в “Крусибъл” вече е готов и актуалният шампион Люка Бресел, поставен под номер 1 в основната схема, ще открие кампанията си срещу бившия полуфиналист Дейвид Гилбърт. По традиция това е първият мач в турнира - в събота, 20 април, от 12 часа българско време.
Без Нийл Робъртсън в “Крусибъл” за първи път от 20 години
Марк Алън помагаше с тегленето на жребия в студиото на BBC Radio Five Live, а първият му противник в “Крусибъл” ще е Роби Уилямс.
Джъд Тръмп, който е сред най-успешните играчи и този сезон, ще трябва да преодолее Хюсеин Вафей. Седемкратният първенец на “Крусибъл” Рони О’Съливан пък започва срещу Джаксън Пейдж.
От непредсказуемите сблъсъци в първия кръг (1/16-финали) е този между Динг Дзюнхуей и Джак Лисовски. Ето всичките двойки:
Люка Бресел - Дейвид Гилбърт
Робърт Милкинс - Панг Дзюнсю
Али Картър - Стивън Магуайър
Шон Мърфи - Лю Хаотян
Марк Селби - Джо О’Конър
Кайрън Уилсън - Доминик Дейл
Джон Хигинс - Джейми Джоунс (отстранил Нийл Робъртсън в квалификациите)
Марк Алън - Роби Уилямс
Джъд Тръмп - Хюсеин Вафей
Том Форд - Рики Уолдън
Джанг Анда - Джак Джоунс
Марк Уилямс - Съ Дзяхуей
Динг Дзюнхуей - Джак Лисовски
Гари Уилсън - Стюърт Бингам
Бари Хоукинс - Райън Дей
Рони О’Съливан - Джаксън Пейдж