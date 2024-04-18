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  3. Ясен е жребият за първи кръг на Световното в “Крусибъл”

Ясен е жребият за първи кръг на Световното в “Крусибъл”

  • 18 апр 2024 | 14:07
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Ясен е жребият за първи кръг на Световното в “Крусибъл”

Жребият за Световното първенство по снукър в “Крусибъл” вече е готов и актуалният шампион Люка Бресел, поставен под номер 1 в основната схема, ще открие кампанията си срещу бившия полуфиналист Дейвид Гилбърт. По традиция това е първият мач в турнира - в събота, 20 април, от 12 часа българско време.

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Без Нийл Робъртсън в “Крусибъл” за първи път от 20 години

Марк Алън помагаше с тегленето на жребия в студиото на BBC Radio Five Live, а първият му противник в “Крусибъл” ще е Роби Уилямс.

Джъд Тръмп, който е сред най-успешните играчи и този сезон, ще трябва да преодолее Хюсеин Вафей. Седемкратният първенец на “Крусибъл” Рони О’Съливан пък започва срещу Джаксън Пейдж.

От непредсказуемите сблъсъци в първия кръг (1/16-финали) е този между Динг Дзюнхуей и Джак Лисовски. Ето всичките двойки:

Люка Бресел - Дейвид Гилбърт

Робърт Милкинс - Панг Дзюнсю

Али Картър - Стивън Магуайър

Шон Мърфи - Лю Хаотян

Марк Селби - Джо О’Конър

Кайрън Уилсън - Доминик Дейл

Джон Хигинс - Джейми Джоунс (отстранил Нийл Робъртсън в квалификациите)

Марк Алън - Роби Уилямс

Джъд Тръмп - Хюсеин Вафей

Том Форд - Рики Уолдън

Джанг Анда - Джак Джоунс

Марк Уилямс - Съ Дзяхуей

Динг Дзюнхуей - Джак Лисовски

Гари Уилсън - Стюърт Бингам

Бари Хоукинс - Райън Дей

Рони О’Съливан - Джаксън Пейдж

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