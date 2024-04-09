Кристиян Колев ще ръководи дербито между Спартак (Варна) и Добруджа

Кристиян Колев получи наряд за дербито от 28-ия кръг на българската футболна Втора лига между отборите на Спартак (Варна) и Добруджа, обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Варненци са лидери в класирането с 54 точки, а Добруджа е на пето място с осем по-малко.
Вторият в класирането Септември (София) е равен по точки със Спартак и в следващия кръг играе срещу Марица в Пловдив. Този мач ще бъде ръководен от Михаел Павлов.
12 април 2024 г., петък, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
13 април 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ПФК Септември Сф
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Милен Дончев Арабаджиев
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Антон Янков Терзиев
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - Дунав Русе
ГС: Георги Иванов Иванов
АС1: Желязко Димитров Пилатов
АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Струмска слава 1927
ГС: Любомир Николаев Вушовски
АС1: Димитър Валентинов Мекушин
АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Веселин Мишев Добриянов
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Бдин (Видин) - ПФК Монтана 1921
ГС: Владимир Николаев Кирилов
АС1: Александър Христов Апостолов
АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Тихомир Димитров Костовски
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Черноморец (Бургас) - ФК Черноморец Балчик
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Цветан Гошов Горанов
АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Борис Димитров Борисов
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Георги Георгиев Спасов
АС1: Георги Димчев Великов
АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Милко Петков Николов
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Марин Иванов Бонев
АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
16 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл
ГС: Светослав Иванов Лазаров
АС1: Станимир Емилов Трифонов
АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Илко Мирославов Топалов
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