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  3. Кристиян Колев ще ръководи дербито между Спартак (Варна) и Добруджа

Кристиян Колев ще ръководи дербито между Спартак (Варна) и Добруджа

  • 9 апр 2024 | 23:03
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Кристиян Колев ще ръководи дербито между Спартак (Варна) и Добруджа

Кристиян Колев получи наряд за дербито от 28-ия кръг на българската футболна Втора лига между отборите на Спартак (Варна) и Добруджа, обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Варненци са лидери в класирането с 54 точки, а Добруджа е на пето място с осем по-малко.

Вторият в класирането Септември (София) е равен по точки със Спартак и в следващия кръг играе срещу Марица в Пловдив. Този мач ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

12 април 2024 г., петък, 15:00 ч. 
Спартак 1918 - ПФК Добруджа 1919 
ГС: Кристиян Николов Колев    
АС1: Йордан Петров Петров    
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Борис Борисов Попов                 
СН: Красимир Иванов Василев        

13 април 2024 г., събота, 15:00 ч. 
ПФК Марица 1921 - ПФК Септември Сф 
ГС: Михаел Петков Павлов    
АС1: Милен Дончев Арабаджиев    
АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев                
 СН: Антон Янков Терзиев        

13 април 2024 г., събота, 17:00 ч. 
ФК Марек 1915 - Дунав Русе
 ГС: Георги Иванов Иванов    
АС1: Желязко Димитров Пилатов    
АС2: Атанас Димитров Пилатов 
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов                 
СН: Цветан Георгиев Георгиев        

13 април 2024 г., събота, 17:00 ч. 
ОФК Беласица - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Любомир Николаев Вушовски    
АС1: Димитър Валентинов Мекушин    
АС2: Мартин Викторов Михайлов 
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов                 
СН: Веселин Мишев Добриянов        

13 април 2024 г., събота, 17:00 ч. 
Бдин (Видин) - ПФК Монтана 1921 
ГС: Владимир Николаев Кирилов    
АС1: Александър Христов Апостолов    
АС2: Павлин Петков Петков 
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов                 
СН: Тихомир Димитров Костовски        

13 април 2024 г., събота, 17:00 ч. 
Черноморец (Бургас) - ФК Черноморец Балчик 
ГС: Георги Петров Стоянов    
АС1: Цветан Гошов Горанов    
АС2: Месут Севинчев Ахмедов 
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев                
 СН: Борис Димитров Борисов        

13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
 ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч
 ГС: Георги Георгиев Спасов    
АС1: Георги Димчев Великов    
АС2: Иван Радославов Иванов
 4-ТИ: Геро Георгиев Писков                 
СН: Милко Петков Николов        

13 април 2024 г., събота, 17:00 ч. 
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
 ГС: Християна Красимирова Гутева    
АС1: Марин Иванов Бонев    
АС2: Венелин Павлов Иванов 
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов                 
СН: Ивайло Серьожев Лазаров        

16 април 2024 г., вторник, 17:00 ч. 
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл 
ГС: Светослав Иванов Лазаров    
АС1: Станимир Емилов Трифонов    
АС2: Димо Неделчев Стоянов 
4-ТИ: Мартин Иванов Марков                
 СН: Илко Мирославов Топалов

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