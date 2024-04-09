Популярни
»
Игри

Гледай на живо

Квалификация за Евро 2025 по футбол за жени: България - Армения 2:3
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Определиха съдията за дербито на "Тича"

Определиха съдията за дербито на "Тича"

  • 9 апр 2024 | 18:57
  • 597
  • 0
Определиха съдията за дербито на "Тича"

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящите мачове от 29-ия кръг на efbet Лига. Дербито на стадион "Тича" между Черно море и Левски е поверено на Владимир Вълков.

Двубоят между ЦСКА - София и Пирин ще бъде ръководен от Петър Кузев, а Никола Попов ще свири Лудогорец - Арда.

Ето всички съдийски наряди за кръга:

12 април 2024 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Мартин Живков Богдев

12 април 2024 г., петък, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев   ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов

13 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Хебър 1918
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Валентин Желев Добрев

13 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Черно море – ПФК Левски
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Димо Стоянов Димов
СН:    Стоян Христов Денев

14 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ФК Етър ВТ – ФК Крумовград
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Георги Василев Йорданов

14 април 2024 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Радан Василев Мирянов

15 април 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Антон Симеонов Генов

15 април 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Атанас Петров Бозев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Страхотен обрат срещу Левски прати Септември на финал за Купата при U18

Страхотен обрат срещу Левски прати Септември на финал за Купата при U18

  • 9 апр 2024 | 16:56
  • 7687
  • 13
Левски премести утрешната пресконференция поради голям интерес

Левски премести утрешната пресконференция поради голям интерес

  • 9 апр 2024 | 14:44
  • 1874
  • 2
Сериозни проблеми в състава на Балкан

Сериозни проблеми в състава на Балкан

  • 9 апр 2024 | 14:39
  • 1269
  • 2
Треньорът на Несебър: Бяхме притеснени

Треньорът на Несебър: Бяхме притеснени

  • 9 апр 2024 | 14:38
  • 1048
  • 1
Феновете на Локомотив (Пд): Заедно можем да превърнем всяка мечта в реалност!

Феновете на Локомотив (Пд): Заедно можем да превърнем всяка мечта в реалност!

  • 9 апр 2024 | 14:21
  • 1282
  • 1
Христо Стоичков си взе чим за спомен от "Армията"

Христо Стоичков си взе чим за спомен от "Армията"

  • 9 апр 2024 | 13:31
  • 2191
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 1:0 Берое, домакините откриха с първия точен удар в срещата

Локомотив (София) 1:0 Берое, домакините откриха с първия точен удар в срещата

  • 9 апр 2024 | 19:19
  • 4834
  • 26
ДК към БФС обяви наказанията за ракетите на Левски - ЦСКА - София, "сините" с по-голяма глоба

ДК към БФС обяви наказанията за ракетите на Левски - ЦСКА - София, "сините" с по-голяма глоба

  • 9 апр 2024 | 18:58
  • 4954
  • 25
България 2:3 Армения - гледайте на живо!

България 2:3 Армения - гледайте на живо!

  • 9 апр 2024 | 19:43
  • 6110
  • 9
Полуфинал №3: Дея спорт 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Полуфинал №3: Дея спорт 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 9 апр 2024 | 19:12
  • 2596
  • 3
В четвъртък гласуват важно решение за Левски

В четвъртък гласуват важно решение за Левски

  • 9 апр 2024 | 12:20
  • 19514
  • 84
Ще успее ли Реал да прекъсне изключителната серия на Манчестър Сити в ШЛ?

Ще успее ли Реал да прекъсне изключителната серия на Манчестър Сити в ШЛ?

  • 9 апр 2024 | 07:00
  • 18392
  • 65

Видео акценти

Футболистите на Лудогорец поздравиха Клод Гонсалвеш за рождения му ден

БГ Футбол

Футболистите на Лудогорец поздравиха Клод Гонсалвеш за рождения му ден
Христо Стоичков инспектира разрушаването на стадион "Българска армия"

БГ Футбол

Христо Стоичков инспектира разрушаването на стадион "Българска армия"
Лудогорец II - ЦСКА 1948 II 2:2

БГ Футбол

Лудогорец II - ЦСКА 1948 II 2:2
Александър Томаш: Успехът ни е напълно заслужен срещу един много качествен отбор

БГ Футбол

Александър Томаш: Успехът ни е напълно заслужен срещу един много качествен отбор
Илиан Илиев: Трудно е да коментираш мач, който не си заслужавал да загубиш

БГ Футбол

Илиан Илиев: Трудно е да коментираш мач, който не си заслужавал да загубиш
Христо Крушарски: Целим се във второто място

БГ Футбол

Христо Крушарски: Целим се във второто място