Определиха съдията за дербито на "Тича"

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящите мачове от 29-ия кръг на efbet Лига. Дербито на стадион "Тича" между Черно море и Левски е поверено на Владимир Вълков.

Двубоят между ЦСКА - София и Пирин ще бъде ръководен от Петър Кузев, а Никола Попов ще свири Лудогорец - Арда.

Ето всички съдийски наряди за кръга:

12 април 2024 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Мартин Живков Богдев

12 април 2024 г., петък, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

13 април 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК Хебър 1918

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Валентин Желев Добрев

13 април 2024 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Черно море – ПФК Левски

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Стоян Христов Денев

14 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ФК Етър ВТ – ФК Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Василев Йорданов

14 април 2024 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Радан Василев Мирянов

15 април 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Антон Симеонов Генов

15 април 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Атанас Петров Бозев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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