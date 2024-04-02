Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Кълъмбъс - Колорадо - 4:1
НЙ Рейнджърс - Питсбърг - 2:5
Филаделфия - НЙ Айлъндърс - 3:4 след продължение
Тампа Бей - Детройт - 2:4
Торонто - Флорида - 6:4
Сейнт Луис - Едмънтън - 3:2 след продължение
Уинипег - Лос Анджелис - 4:3
Сан Хосе - Сиатъл - 2:4
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 101, Флорида 99, Торонто 95
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 104, Каролина 101, Филаделфия 83
уайлдкард: Тампа Бей 89, Филаделфия 82
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 103, Колорадо 100, Уинипег 96
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 100, Едмънтън 95, Вегас 90
уайлдкард: Нешвил 90, Лос Анджелис 87