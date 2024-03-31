Резултати от НХЛ

Среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:
Флорида – Детройт – 3:2 след дузпи
Минесота – Лас Вегас – 1:2 след продължение
Едмънтън – Анахайм – 6:1
Аризона – НЙ Рейнджърс – 5:8
Колорадо – Нешвил – 7:4
Бъфало – Торонто – 0:3
Кълъмбъс – Питсбърг – 4:3 след дузпи
Монреал – Каролина – 0:3
Филаделфия – Чикаго – 1:5
Тампа Бей – НЙ Айлендърс – 4:1
Вашингтон – Бостън – 2:3 след дузпи
Уинипег – Отава – 2:3
Сейнт Луис – Сан Хосе – 0:4
Калгари – ЛА Кингс – 4:2
Сиатъл – Далас – 0:3
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 101, Флорида 99, Торонто 93
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 104, Каролина 101, Вашингтон 82
уалд кард: Тампа Бей 89, Филаделфия 82
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 103, Колорадо 100, Уинипег 94
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 98, Едмънтън 94, Вегас 90
уайлд кард: Нешвил 90, Лос Анджелис 87