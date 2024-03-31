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Резултати от НХЛ

  • 31 март 2024 | 11:03
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Резултати от НХЛ

Среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Флорида – Детройт – 3:2 след дузпи

Минесота – Лас Вегас – 1:2 след продължение

Едмънтън – Анахайм – 6:1

Аризона – НЙ Рейнджърс – 5:8

Колорадо – Нешвил – 7:4

Бъфало – Торонто – 0:3

Кълъмбъс – Питсбърг – 4:3 след дузпи

Монреал – Каролина – 0:3

Филаделфия – Чикаго – 1:5

Тампа Бей – НЙ Айлендърс – 4:1

Вашингтон – Бостън – 2:3 след дузпи

Уинипег – Отава – 2:3

Сейнт Луис – Сан Хосе – 0:4

Калгари – ЛА Кингс – 4:2

Сиатъл – Далас – 0:3

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция:

Атлантическа дивизия: Бостън 101, Флорида 99, Торонто 93

Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 104, Каролина 101, Вашингтон 82

уалд кард: Тампа Бей 89, Филаделфия 82

Западна конференция

Централна дивизия: Далас 103, Колорадо 100, Уинипег 94

Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 98, Едмънтън 94, Вегас 90

уайлд кард: Нешвил 90, Лос Анджелис 87

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