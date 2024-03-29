Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати и класиране:
Флорида - Ню Йорк Айлендърс 2:3
Монреал - Филаделфия 4:1
Отава - Чикаго 2:0
Питсбърг - Кълъмбъс 3:2
Торонто - Вашингтон 5:1
Каролина - Детройт 4:0
Минесота - Сан Хосе 3:1
Сейнт Луис - Калгари 5:3
Уинипег - Вегас 1:4
Колорадо - Ню Йорк Рейнджърс 2:3 след дузпи
Едмънтън - Лос Анджелис 4:1
Аризона - Нешвил 8:4
Сиатъл - Анахайм 4:2
Ванкувър - Далас 1:3
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Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 99, Флорида 97, Торонто 91
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 102, Каролина 99, Филаделфия 82
уайлд кард: Тампа Бей 87, Вашингтон 81
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 101, Колорадо 98, Уинипег 94
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 98, Едмънтън 92, Вегас 88
уайлд кард: Нешвил 90, Лос Анджелис 87