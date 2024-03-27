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  3. Димитър Димитров “избухна” с 25 точки! Монпелие загуби драматично първия 1/4-финал от Тур

Димитър Димитров “избухна” с 25 точки! Монпелие загуби драматично първия 1/4-финал от Тур

  • 27 март 2024 | 10:30
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Димитър Димитров “избухна” с 25 точки! Монпелие загуби драматично първия 1/4-финал от Тур

Националът Димитър Димитров с “избухна” с 25 точки (1 ас, 4 блок, 48% ефективност в атака - +14), но това не се оказа достатъчно неговият клуб Монпелие за да победи в първата 1/4-финална среща във френската Marmara SpikeLigu.

Монпелие загуби драматично гостуването си на Тур с 2:3 (27:29, 25:20, 25:21, 20:25, 15:10) пред 1834 зрители в зала “Робер Гренон”.

Германецът Мориц Райхарт добави 12 точки за гостите.

Дани Демяненко се отличи с 11 точки.

Естонецът Мярт Тамерау заби 25 точки за Тур.

Абебукар Нето добави още 23 точки (2 аса, 1 блок).

Антоан Патрон се отличи с 12 точки.

Така Тур поведе в 1/4-финалната серия с 1-0 победи.

Играе се до 2 успеха от 3 мача.

Втората 1/4-финална среща ще се играе на 4 април в Монпелие.

Първа 1/4-финална среща:

ТУР - МОНПЕЛИЕ 3:2 (27:29, 25:20, 25:21, 20:25, 15:10)
ТУР: Желко Чорич 2, Абубакар Драме 23, Мярт Тамеару 25, Антоан Патрон 12, Михаел Паркинсон 8, Дос Сантош Нашименто 5 - Лука Рамон-либеро (Жулиен Фажана 1, Жил Превер, Якуб Клайнмон)
Старши треньор: МАРСЕЛО ФРОНКОВЯК
МОНПЕЛИЕ: Рафаел Коре 1, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 25, Лука Мартила 7, Мориц Райхарт 12, Дани Демяненко 11, Никола Льо Гоф 8 - Даниел Руис-либеро (Амир Тизи, Жермен Гомес, Есекиел Паласиос 10)
Старши треньор: ЛОА ЛѝО МАРЕК.

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