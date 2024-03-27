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Резултати от НХЛ

  • 27 март 2024 | 09:31
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Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Флорида – Бостън 3:4
Ню Йорк Рейнджърс – Филаделфия 6:5 след продължение
Питсбърг – Каролина 4:1
Вашингтон – Детройт 4:3 след продължение
Торонто – Ню Джърси 3:6
Нешвил – Лас Вегас 5:4 след продължение
Уинипег – Едмънтън 3:4 след продължение
Чикаго – Калгари 3:1
Колорадо – Монреал 1:2
Сан Хосе – Далас 3:6
Сиатъл – Анахайм 4:0
Аризона – Калъмбъс 6:2

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Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 99, Флорида 97, Торонто 89
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 100, Каролина 97, Филаделфия 82

Западна конференция
Централна дивизия: Далас 99, Колорадо 97, Уинипег 94
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 98, Едмънтън 90, Лос Анджелис 87

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