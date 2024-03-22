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Аксел Трухчев с 10 точки, Панатинайкос спря ПАОК за финал в Гърция

  • 22 март 2024 | 15:14
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Аксел Трухчев с 10 точки, Панатинайкос спря ПАОК за финал в Гърция

Френският волейболист от български произход Аксел Трухчев, който през миналия сезон изведе Нефтохимик 2010 (Бургас) до титлата в родната ефбет Супер Волей и бе избран за MVP, няма да играе на финал в първенството на Гърция със своя клуб ПАОК (Солун).

ПАОК загуби полуфинал №4 у сома от победителя в редовния сезон Панатинайкос (Атина) с 1:3 (21:25, 23:25, 25:18, 19:25) пред 950 зрители.

Така Панатинайкос спечели полуфиналната серия с 3-1 победи и се класира на финала, на който ще срещне победителя от други полуфинал - Милон - Олимпиакос, в който към момента резултатът е 2-2 победи.

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Капитан на Милон е Боян Йорданов.

За ПАОК остава четвъртото място в класирането от редовния сезон.

Аксел Трухчев игра цял мач и реализира 10 точки (1 ас, 36% ефективност в атака, 33% перфектно и 53% позитивно посрещане - +1).

Най-резултатен за домакините стана Брам Ван Ден Дриес с 15 точки (5 блока, 40% ефективност в атака - +7).

Маартен Ван Гардерен се отличи с 12 точки (1 ас, 1 блок, 45% ефективност в атака, 21% перфектно и 50% позитивно посрещане - +6).

Кубинският дует Райдел Йересуело и Фернандо Ернандес изигра стархотен двубой за гостите.

Фернандо Ернандес заби 23 точки (1 ас, 1 блок, 43% ефективност в атака - +10).

Иржи Ковар добави още 13 точки (2 аса, 3 блока, 35% ефективност в атака, 33% перфектно и 56% позитивно посрещане - -2).

Теодорос Вулкидис се отличи с 12 точки (4 аса, 41% ефективност в атака - +3).

Полуфинал №4:

ПАОК (СОЛУН) - ПАНАТИНАЙКОС (АТИНА) 1:3 (21:25, 23:25, 25:18, 19:25)

ПАОК: Маркос Галиотис 1, Брам Ван Ден Дриес 15, АКСЕЛ ТРУХЧЕВ 10, Маартен Ван Гардерен 12, Алексей Самойленко 4, Димостенис Ленардос 4 - Менелаос Кокинакис-либеро (Димитрис Сидиропулос 2, Янис Такуридис)

Старши треньор: ЙОШКО МИЛЕНКОСКИ

ПАНАТИНАЙКОС: Райдел Йересуело 5, Фернандо Ернандес 23, Иржи Ковар 13, Танасис Протопсалтис 4, Виктор Ранхел 9 - Григориос Контостанс-либеро (Ставрос Касабилис, Андреас Фрагкос 5)

Старши треньор: ДИМИТРИС АНДРЕОПУЛОС.

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