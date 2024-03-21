Паола Егону заби 35 точки и изведе Милано до първи Суперфинал в Шампионската лига

Италианската суперзвезда Паола Егону изигра страхотен двубой и изведе тима си Алианц Веро Волей (Милано) до първи Суперфинал в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига.

Егону се разписа с 35 точки (1 ас, 1 блокада) и бе над всички във втория полуфинален двубой.

Милано надделя над турския гранд Фенербахче Опет (Истанбул) с 15:11 в "златния" гейм, след като отстъпи на съперника с 1:3 (15:25, 28:26, 22:25, 23:25).

За Фенербахче Мелиса Варгас приключи с 29 точки (5 аса), Арина Фьодоровцева добави 25 точки (5 аса, 2 блокади).

В първия двубой Веро Волей надигра тима от мегаполиса с 3:0 (25:21, 27:25, 25:20).

Суперфиналът ще се проведе на 5 май (неделя), като съперник на Милано ще бъде Имоко Волей (Конеляно).

Егону за 5-и път поред ще играе на финал в Шампионската лига. До сега тя се бореше за този трофей в състава на Новара (2019 – победа), Конеляно (2021 – победа, 2022 – загуба) и Вакъфбанк (2023 – победа).

През 2020 година финалът не се проведе заради коронавирус.

ФЕНЕРБАХЧЕ ОПЕТ, ИСТАНБУЛ (ТУРЦИЯ) - АЛЕАНЦ ВЕРО ВОЛЕЙ, МИЛАНО (ИТАЛИЯ) 3:1 (25:15, 26:28, 25:22, 25:23) - “Златен гейм” (11:15)

ФЕНЕРБАХЧЕ: Аслъ Калъч 6, Мелиса Варгас 29, Арина Фьодоровцева 25, Мелиха Дикен 3, Бояна Дърча 5, Ирина Фетисова 6 - Гизем Йорге-либеро (Магдалена Стисяк, Ада Коркмаз, Ана Кристина Менезеш 3, Мерием Боз)

Старши треньор: СТЕФАНО ЛАВАРИНИ

МИЛАНО: Алесия Оро 2, Паола Егону 35, Мириам Сила 11, Елен Казот 15, Рафаела Фоли 7, Дана Ретке 3 - Бренда Кастильо-либеро (Маяк Малуал 1, Лаура Хирман 4, Втория Пранди 1, Ника Даалдероп 1, Соня Канди)

Старши треньор: МАРКО ГАСПАРИ.