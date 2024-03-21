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  3. Асеко Ресовия (Жешув) грабна Купата на CEV

Асеко Ресовия (Жешув) грабна Купата на CEV

  • 21 март 2024 | 13:04
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Полският гранд Асеко Ресовия (Жешув) триумфира във втория по сила европейски турнир - Купата на Европейската конфедерация по волейбол (CEV).

Воденият от Джампаоло Медей тим надигра германския Люнебург с 3:0 (27:25, 25:18, 25:22) във втория финален мач от надпреварата, изигран в Жешув пред 4300 зрители.

В първия двубой Фабиан Джизга и съотборниците му победиха съперника със същия резултат и станаха първия полски тим, вдигнал трофея.

За Най-полезен състезател (MVP) бе отличен френският диагонал Стефан Бойер, който изигра двубоя на ниво и се отчете с 14 точки (4 блока).

Якуб Буцки и Тори ДеФалко завършиха с по 7 точки (1 блокада) (2 аса).

За съперника Ерик Рьорс завърши с 11 точки (1 ас, 1 блокада). 10 точки добави Ксандър Кетжински (1 блокада).

Асеко Ресовия изигра втория в историята си финал (след 2012 г.) и е вторият полския отбор, стигнал до финал в турнира - след ЗАКСА (Кенджежин-Кожле) през 2011 г.

Асеко Ресовие е вторият полски клуб, който печели европейски клубен турнир през този селен, след като Пройект (Варшава) грабна “Чалъндж къп”.

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Ястрежебски Венгел, пък се класира на Суперфинал на Шампионската лига и ще има възможност да направи требъл за Полша.

ФИНАЛ №2 в турнира за Кwпата на CEV:

АСЕКО РЕСОВИЯ, ЖЕШУВ (ПОЛША) - ЛЮНЕБУРГ (ГЕРМАНИЯ) 3:0 (27:25, 25:18, 25:22)
РЕСОВИЯ: Фабиан Джизга 2, Стефан Бойер 14, Тори ДеФалко 7, Ясин Луати 5, Якуб Кохановски 3, Карол Клос 5 - Павел Заторски-либеро (Якуб Буцки 7, Адриан Сташевски 5, Лукаш Кожуб, Михал Петора-либеро, Бартоломей Мордил 5, Кленен Чебул 3, Милош Врьобер 1)
Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ
ЛЮНЕБУРГ: Дейвид Елгерт 1, Ксандер Кетжински 10, Тео Мовинкел 6, Ерик Рьорс 11, Матю Нидже 3, Джоша Кунстман 3 - Гейдж Уорсли-либеро (Матю Сливински 2, Блейк Лиисън 3, Джеси Елсър 5, Ханес Геркен, Ян Бьоме 4)
Старши треньор: ЩЕФАН ХЮБНЕР.

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