Завършиха квалификациите за Държавното за юноши и девойки

В зала „Атаро Клима", гр. Пловдив завършиха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18 годишна възраст.

За основната схема при юношите от квалификациите се класираха: Виктор Миланов (ТК "Про спорт", гр.София), Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София), Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) и Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора).

Юноши, квалификации, 3 кръг:

Калоян Шиков – Георги Панайотов 6:1, 6:1

Николай Бунчев – Велин Александров 6:2, 6:3

Виктор Миланов – Ивайло Михалев 6:3, 7:5

Христо Иванов – Крум Савов 6:4, 7:6(5)

Юноши, 1/18-финали:

№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Виктор Миланов (ТК "Про спорт", гр.София)

№6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София)

№3 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив)

№8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София)

№7 Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)

№4 Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали)

№5 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София)

№2 Димитър Кисимов (ТК "Про спорт", гр.София) – Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София)

За основната схема при девойките от квалификациите се класираха: Калина Симеонова (ТК "Дипломат", гр.София), Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София), Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София) и Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна).

Девойки, квалификации, 3 кръг:

Естела Иванова – Мария Чалъкова 6:3, 7:6(6)

Ема Томова – Моника Господинова 6:4, 6:3

Теменужка Радовска – Александра Момчилова 7:5, 6:3

Калина Симеонова – Антония Станева 6:4, 6:4

Девойки, 1/8-финали:

№1 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "Дипломат", гр.София)

№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София) – Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София)

№3 Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София)

№5 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№6 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) – Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София)

№4 Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)

№7 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)

№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол)

Програма:

28.02.2024 - 1/8 финали единично юноши и девойки

29.02.2024 - 1/4 финали единично юноши и девойки и първи кръг двойки

01.03.2024 - 1/2 финали единично юноши и девойки и 1/2 финал двойки

02.03.2024 - финал единично юноши и девойки и финали двойки