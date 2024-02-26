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  3. Треньорите Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас събират талантливи млади баскетболисти на лагер в София

Треньорите Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас събират талантливи млади баскетболисти на лагер в София

  • 26 фев 2024 | 14:42
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Треньорите Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас събират талантливи млади баскетболисти на лагер в София

Регионален лагер по баскетбол за момчета, родени през 2010 година, от София и София област ще се проведе през следващия месец в столицата.

Събитието е планирано за периода 9-10 март в зала „Триадица“, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Треньори на кампа ще бъдат Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас.

Списък на повиканите момчета:

Николай Гетов – Шампион  2006
Теодор Георгиев – Шампион  2006
Илия Масов – Шампион 2006
Йордан Стоянов – Шампион 2006
Виктор Иванов – Шампион 2006
Калоян Петров – Септември
Петър Минчев – Славия
Иван Съртонев – Славия
Любомир Йотов – Ахил
Стефан Тодоров – Ахил
Йоан Христов – БУБА Баскетбол
Християн Баков – БУБА Баскетбол
Борис Цоков – БУБА Баскетбол
Мартин Евтимов – Левски
Николай Цоков – Левски
Никола Стоянов – Левски
Андрей Шарков – Левски
Мартин Иванов – ЦСКА
Марин Йошовски – Балкан
Георги Харитонов – Балкан
Боян Александров – Миньор 2015
Александър Хасан – Рилски спортист
Денислав Петков – Рилски спортист
Иван Алексов – Рилски спортист
Петър Хаджиев – Евробаскет

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