Треньорите Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас събират талантливи млади баскетболисти на лагер в София

Регионален лагер по баскетбол за момчета, родени през 2010 година, от София и София област ще се проведе през следващия месец в столицата.
Събитието е планирано за периода 9-10 март в зала „Триадица“, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.
Треньори на кампа ще бъдат Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас.
Списък на повиканите момчета:
Николай Гетов – Шампион 2006
Теодор Георгиев – Шампион 2006
Илия Масов – Шампион 2006
Йордан Стоянов – Шампион 2006
Виктор Иванов – Шампион 2006
Калоян Петров – Септември
Петър Минчев – Славия
Иван Съртонев – Славия
Любомир Йотов – Ахил
Стефан Тодоров – Ахил
Йоан Христов – БУБА Баскетбол
Християн Баков – БУБА Баскетбол
Борис Цоков – БУБА Баскетбол
Мартин Евтимов – Левски
Николай Цоков – Левски
Никола Стоянов – Левски
Андрей Шарков – Левски
Мартин Иванов – ЦСКА
Марин Йошовски – Балкан
Георги Харитонов – Балкан
Боян Александров – Миньор 2015
Александър Хасан – Рилски спортист
Денислав Петков – Рилски спортист
Иван Алексов – Рилски спортист
Петър Хаджиев – Евробаскет