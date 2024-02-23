Известни са четвърфиналистите на Държавното на закрито за мъже и жени

Днес на кортовете в залата Югозападен университет „Неофит Рилски", гр. Благоевград се изиграха осминафиналите на сингъл от Държавното лично първенство по тенис на закрито за мъже и жени.

Държавното първенство за мъже и жени е част от сътрудничество и партньорството между БФТ и ЮЗУ. Закритата база на университета е много ценна за организиране на турнири, първенства и лагери на национални гарнитури през зимния период (ноември-март).

На среща преди две седмици между представители на федерацията и новия ректор на ЮЗУ проф. д-р Николай Марин бе обсъдено провеждането на много бъдещи съвеместни иницативи и турнири, които да спомогнат за повишаване на интереса към Университета и развитието на тениса в региона.

Мъже, 1/8-финали:

№1 Симон-Антони Иванов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) 1:6, 6:2, 6:2

№7 Ивайло Дечев (ТК "Про спорт", гр.София) - Михаил Иванов (ТК "НСА", гр.София) 7:6(4), 6:4

Алекс Гeнчев (ТК "Академия Йорданови", София) – Явор Томов (ТК "Дипломат", гр.София) 6:1, 6:2

№5 Мартин Димитров (ТК "Локомотив 1929", София) – Васил Шандаров (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6:1, 6:3

Любослав Иванчев (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – №8 Георги Мирчев (ТК "София", гр.София) 6:1, 6:3

№4 Ерик Владимиров (ТК "Некст Про", Пловдив) – Радослав Шандаров (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6:2, 7:5

№6 Марио Радев (ТК "НСА", гр.София) – Ангел Мирчев (ТК "София", гр.София) 6:0, 6:1

№2 Пламен Милушев (ТК "НСА", гр.София) – Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6:2, 6:0

Мъже, 1/4-финали:

№1 Симон-Антони Иванов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – №7 Ивайло Дечев (ТК "Про спорт", гр.София)

№5 Мартин Димитров (ТК "Локомотив 1929", София) – Алекс Гeнчев (ТК "Академия Йорданови", София)

Любослав Иванчев (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – №4 Ерик Владимиров (ТК "Некст Про", Пловдив)

№2 Пламен Милушев (ТК "НСА", гр.София) – №6 Марио Радев (ТК "НСА", гр.София)

Жени, 1/8-финали:

№1 Джулия Терзийска (ТК "Дема", гр.София) – Александра Момчилова (ТК "Каратанчева", гр. София) 6:0, 6:0

№8 Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Антония Станева ( ТК "Некст Джен", София) 7:6(2), 6:2

№4 Мирела Шкумбова (ТК "Академия Йорданови", София) – Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) 6:1, 2:6, 7:5

№7 Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново) – Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:2, 6:3

№6 Хюлия Велиева (ТК "НСА", гр.София) – Лидия Спасова (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 6:0

Мая Александрова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – №3 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 3:6, 6:4, 7:6(3)

Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – №5 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) 6:4, 6:2

№2 Каталина Петрова (ТК "НСА", гр.София) – Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) 6:0, 6:1

Жени, 1/4-финали:

№1 Джулия Терзийска (ТК "Дема", гр.София) –№8 Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София)

№4 Мирела Шкумбова (ТК "Академия Йорданови", София) – №7 Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново)

№6 Хюлия Велиева (ТК "НСА", гр.София) – Мая Александрова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)

№2 Каталина Петрова (ТК "НСА", гр.София) –Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)

Програма:

23.02- 1/4 финали единично и 1/2 финали двойки мъже и жени

24.02- 1/2 финали единично и финали двойки мъже и жени

25.02- финали единично мъже и жени