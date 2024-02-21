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  3. Започнаха квалификациите на Държавното лично първенство на закрито

Започнаха квалификациите на Държавното лично първенство на закрито

  • 21 фев 2024 | 14:07
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Започнаха квалификациите на Държавното лично първенство на закрито

На кортовете в залата "Югозападен университет", гр. Благоевград започнаха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за мъже и жени.

Ето резултатите от днес.

Мъже:

Борис Николов – Адриано Георгиев 6:3, 2:6, 10-8

Радостин Радославов – Янко Янков 6:1, 6:4

Ивайло Томов – Радислав Алексиев 6:3, 6:0

Петър Кърджиев – Ангел Иванов 6:0, 6:1

Радослав Шандаров – Николай Папазов 6:3, 6:0

Никола Сийчанов – Панайот Симионов 6:1, 6:1

Никола Георгиев – Пламен Цонев 6:2, 6:2

Ивайло Дечев – Петър Василев 6:1, 6:3

Димитър Симеонов – Цветан Цанков 7:6(4), 6:4

Ангел Владов – Стефан Люцканов 6:2, 6:1

Любослав Иванчев – Никола Рачев 6:1, 6:3

Васил Русанов – Александър Йосифов 6:1, 6:1

Алекс Генчев – Нолън Минев 6:3, 6:1

Христо Иванов – Ивелин Димитров 6:1, 6:4

Станислав Косев – Кристиян Христов 6:1, 6:1

Ивайло Михалев – Кирил Захариев 7:5, 4:6, 10-8

Жени:

Антония Станева – Гергана Бунева 6:1, 7:5

Мая Александрова – Вероника Железова 6:2, 6:0

Александра Момчилова – Мария Чалъкова 6:3, 4:6, 10-6

Натали Тодорова – Дея Чимидялкова 7:5, 6:2

Лидия Спасова – Ванеса Пилевска 6:7(5), 7:6(4), 10-8

Програма:

21.02 втори кръг и финален кръг квалификация мъже и жени и записване за основна схема и двойки

22.02 първи кръг основна мъже и жени и първи кръг двойки

23.02 1/4 финали единично и 1/2 финали двойки мъже и жени

24.02 1/2 финали единично и финали двойки мъже и жени

25.02 финали единично мъже и жени

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