Започнаха квалификациите на Държавното лично първенство на закрито

На кортовете в залата "Югозападен университет", гр. Благоевград започнаха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за мъже и жени.
Ето резултатите от днес.
Мъже:
Борис Николов – Адриано Георгиев 6:3, 2:6, 10-8
Радостин Радославов – Янко Янков 6:1, 6:4
Ивайло Томов – Радислав Алексиев 6:3, 6:0
Петър Кърджиев – Ангел Иванов 6:0, 6:1
Радослав Шандаров – Николай Папазов 6:3, 6:0
Никола Сийчанов – Панайот Симионов 6:1, 6:1
Никола Георгиев – Пламен Цонев 6:2, 6:2
Ивайло Дечев – Петър Василев 6:1, 6:3
Димитър Симеонов – Цветан Цанков 7:6(4), 6:4
Ангел Владов – Стефан Люцканов 6:2, 6:1
Любослав Иванчев – Никола Рачев 6:1, 6:3
Васил Русанов – Александър Йосифов 6:1, 6:1
Алекс Генчев – Нолън Минев 6:3, 6:1
Христо Иванов – Ивелин Димитров 6:1, 6:4
Станислав Косев – Кристиян Христов 6:1, 6:1
Ивайло Михалев – Кирил Захариев 7:5, 4:6, 10-8
Жени:
Антония Станева – Гергана Бунева 6:1, 7:5
Мая Александрова – Вероника Железова 6:2, 6:0
Александра Момчилова – Мария Чалъкова 6:3, 4:6, 10-6
Натали Тодорова – Дея Чимидялкова 7:5, 6:2
Лидия Спасова – Ванеса Пилевска 6:7(5), 7:6(4), 10-8
Програма:
21.02 втори кръг и финален кръг квалификация мъже и жени и записване за основна схема и двойки
22.02 първи кръг основна мъже и жени и първи кръг двойки
23.02 1/4 финали единично и 1/2 финали двойки мъже и жени
24.02 1/2 финали единично и финали двойки мъже и жени
25.02 финали единично мъже и жени