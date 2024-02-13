Популярни
»
Игри

ПОДКРЕПИ ЛЮБИМИЯ СИ ОТБОР В НАЦИОНАЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ФЕНОВЕТЕ
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Гинчев свири дербито между лидера и шампиона във Втора лига

Гинчев свири дербито между лидера и шампиона във Втора лига

  • 13 фев 2024 | 19:07
  • 677
  • 0
Гинчев свири дербито между лидера и шампиона във Втора лига

Георги Гинчев ще ръководи двубоя между лидера Септември и шампиона ЦСКА 1948 II от 21-вия кръг на Втора лига. Морският сблъсък между Спартак (Варна) и Черноморец (Бургас) пък е поверен на Георги Иванов.

Ето всички съдийски назначения за кръга:

16 февруари 2024 г., петък, 14:45 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Литекс Ловеч

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:   Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева               

СН:    Иво Величков Боев     

 

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ФК Марек 1915

ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:   Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров               

СН:    Живко Герганов Недялков     

 

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

Спартак 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:   Асен Крумов Крумов

4-ТИ:    Георги Петров Стоянов               

СН:    Атанас Петров Бозев     

 

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл

ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:   Марин Иванов Бонев

4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов               

СН:    Борис Димитров Борисов     

 

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

Дунав Русе - Спортист 2009

ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:   Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов               

СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     

 

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ОФК Янтра 2019

ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:   Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева               

СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     

 

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ОФК Беласица - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:   Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов               

СН:    Владимир Йорданов Владимиров     

 

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:   Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов               

СН:    Илко Мирославов Топалов     

 

19 февруари 2024 г., понеделник, 14:00 ч.

ПФК Септември Сф - ЦСКА 1948 II

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:   Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев               

СН:    Георги Иванов Хаджийски     

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Петев ще чете лекция в Молдова

Петев ще чете лекция в Молдова

  • 13 фев 2024 | 16:19
  • 1046
  • 2
Феновете на Локомотив (Пд) с организирана екскурзия до Кърджали

Феновете на Локомотив (Пд) с организирана екскурзия до Кърджали

  • 13 фев 2024 | 16:14
  • 1347
  • 7
Черно море с нова двойка централни бранители срещу Лудогорец

Черно море с нова двойка централни бранители срещу Лудогорец

  • 13 фев 2024 | 15:43
  • 1669
  • 0
Лидер на Атлетик (Куклен) с оферта от Испания

Лидер на Атлетик (Куклен) с оферта от Испания

  • 13 фев 2024 | 15:34
  • 1516
  • 2
Словак ще свири срещата на Лудогорец със Сервет

Словак ще свири срещата на Лудогорец със Сервет

  • 13 фев 2024 | 15:33
  • 1164
  • 1
Левски пусна билетите за мача в Благоевград

Левски пусна билетите за мача в Благоевград

  • 13 фев 2024 | 15:09
  • 1229
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски уреди четвърти нов - взима младежки национал на Словакия

Левски уреди четвърти нов - взима младежки национал на Словакия

  • 13 фев 2024 | 18:40
  • 16284
  • 25
Сделка: ЦСКА 1948 продава Чочев

Сделка: ЦСКА 1948 продава Чочев

  • 13 фев 2024 | 18:17
  • 20470
  • 31
Дори и с една ръка! Ангел Русев е европейски шампион

Дори и с една ръка! Ангел Русев е европейски шампион

  • 13 фев 2024 | 15:59
  • 22891
  • 19
Реал Мадрид отказа конкуренцията в Испания и се заема с любимата си ШЛ

Реал Мадрид отказа конкуренцията в Испания и се заема с любимата си ШЛ

  • 13 фев 2024 | 07:35
  • 26629
  • 85
България ще участва в Лигата на нациите при мъжете и жените и през 2025 година

България ще участва в Лигата на нациите при мъжете и жените и през 2025 година

  • 13 фев 2024 | 14:30
  • 7479
  • 6
Ман Сити ще опита да реши всичко още на "Паркен", където никога не е печелил

Ман Сити ще опита да реши всичко още на "Паркен", където никога не е печелил

  • 13 фев 2024 | 08:00
  • 19752
  • 11

Видео акценти

Дамян Йорданов: Върнах се в Берое, за да играя мъжки футбол

БГ Футбол

Дамян Йорданов: Върнах се в Берое, за да играя мъжки футбол
ЦСКА Футзал - DXC Technology 1:8

БГ Футбол

ЦСКА Футзал - DXC Technology 1:8
Изпълнителният директор на Ботев (Пд) говори за саботажа срещу клуба, показа видео доказателства

БГ Футбол

Изпълнителният директор на Ботев (Пд) говори за саботажа срещу клуба, показа видео доказателства
Огромен скандал в Пловдив, строителят на ст. "Христо Ботев" Илиян Филипов скочи да бие фен и служител в клуба

БГ Футбол

Огромен скандал в Пловдив, строителят на ст. "Христо Ботев" Илиян Филипов скочи да бие фен и служител в клуба
Веселин Балевски: Михайлов беше перфектен вратар, всеки допуска грешки

БГ Футбол

Веселин Балевски: Михайлов беше перфектен вратар, всеки допуска грешки
Петър Величков: Българският футбол се нуждае от ново начало, за да се оттласнем от дъното, което сме стигнали

БГ Футбол

Петър Величков: Българският футбол се нуждае от ново начало, за да се оттласнем от дъното, което сме стигнали