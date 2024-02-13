Гинчев свири дербито между лидера и шампиона във Втора лига

Георги Гинчев ще ръководи двубоя между лидера Септември и шампиона ЦСКА 1948 II от 21-вия кръг на Втора лига. Морският сблъсък между Спартак (Варна) и Черноморец (Бургас) пък е поверен на Георги Иванов.
Ето всички съдийски назначения за кръга:
16 февруари 2024 г., петък, 14:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Иво Величков Боев
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК Марек 1915
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.
Спартак 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Атанас Петров Бозев
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Борис Димитров Борисов
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.
Дунав Русе - Спортист 2009
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ОФК Янтра 2019
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.
ОФК Беласица - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Илко Мирославов Топалов
19 февруари 2024 г., понеделник, 14:00 ч.
ПФК Септември Сф - ЦСКА 1948 II
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Георги Иванов Хаджийски
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