Гинчев свири дербито между лидера и шампиона във Втора лига

Георги Гинчев ще ръководи двубоя между лидера Септември и шампиона ЦСКА 1948 II от 21-вия кръг на Втора лига. Морският сблъсък между Спартак (Варна) и Черноморец (Бургас) пък е поверен на Георги Иванов.

Ето всички съдийски назначения за кръга:

16 февруари 2024 г., петък, 14:45 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Иво Величков Боев

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - ФК Марек 1915

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

Спартак 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Атанас Петров Бозев

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Борис Димитров Борисов

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

Дунав Русе - Спортист 2009

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ОФК Янтра 2019

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ОФК Беласица - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Владимир Йорданов Владимиров

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Илко Мирославов Топалов

19 февруари 2024 г., понеделник, 14:00 ч.

ПФК Септември Сф - ЦСКА 1948 II

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Георги Иванов Хаджийски

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