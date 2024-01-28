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Всички шампиони в Australian Open

  • 28 яну 2024 | 15:03
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Всички шампиони в Australian Open

Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис:

1906 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)

1907 - Хорас Райс (Австралия)

1908 - Фред Александър (САЩ)

1909 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия) 

1910 - Родни Хийт (Австралия)

1911 - Норман Брукс (Австралия)

1912 - Джеймс Парк (Великобритания)

1913 - Ърни Паркър (Австралия)

1914 - Артър О'Хара Ууд (Австралия)

1915 - Франсис Лоу (Великобритания)

1919 - Алджърнън Кингскоут (Великобритания)

1920 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)

1921 - Райс Джемъл (Австралия)

1922 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)

1923 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)

1924 - Джеймс Андерсън (Австралия)

1925 - Джеймс Андерсън (Австралия)

1926 - Джон Хоукс (Австралия)

1927 - Джерълд Патерсън (Австралия)

1928 - Жан Боротра (Франция)

1929 - Джон Грегъри (Великобритания)

1930 - Едгар Муун (Австралия)

1931 - Джак Кроуфорд (Австралия)

1932 - Джак Кроуфорд (Австралия)

1933 - Джак Кроуфорд (Австралия)

1934 - Фред Пери (Великобритания)

1935 - Джак Кроуфорд (Австралия)

1936 - Ейдриън Куист (Австралия)

1937 - Вивиън Макграт (Австралия)

1938 - Доналд Бъдж (САЩ)

1939 - Джон Бромич (Австралия)

1940 - Ейдриън Куист (Австралия)

1946 - Джон Бромич (Австралия)

1947 - Дини Пайлс (Австралия)

1948 - Ейдриън Куист (Австралия)

1949 - Франк Седжман (Австралия)

1950 - Франк Седжман (Австралия)

1951 - Ричард Савит (САЩ)

1952 - Кен Макгрегър (Австралия)

1953 - Кен Розуол (Австралия)

1954 - Мървин Роуз (Австралия)

1955 - Кен Розуол (Австралия)

1956 - Лю Хоуд (Австралия)

1957 - Ашли Купър (Австралия)

1958 - Ашли Купър (Австралия)

1959 - Алекс Олмедо (САЩ)

1960 - Ред Лейвър (Австралия)

1961 - Рой Емерсън (Австралия)

1962 - Ред Лейвър (Австралия)

1963 - Рой Емерсън (Австралия)

1964 - Рой Емерсън (Австралия)

1965 - Рой Емерсън (Австралия)

1966 - Рой Емерсън (Австралия)

1967 - Рой Емерсън (Австралия)

1968 - Бил Боури (Австралия)

1969 - Род Лейвър (Австралия)

1970 - Артър Аш (САЩ)

1971 - Кен Розуол (Австралия)

1972 - Кен Розуол (Австралия)

1973 - Джон Нюкъм (Австралия)

1974 - Джими Конърс (САЩ)

1975 - Джон Нюкъм (Австралия)

1976 - Марк Едмъндсън (Австралия)

1977 (януари) - Роско Танер (САЩ)

1977 (декември) - Витас Герулаитис (САЩ)

1978 - Гийермо Виляс (Аржентина)

1979 - Гийермо Виляс (Аржентина)

1980 - Брайън Тичър (САЩ)

1981 - Йохан Крийк (Южна Африка)

1982 - Йохан Крийк (Южна Африка)

1983 - Матс Виландер (Швеция)

1984 - Матс Виландер (Швеция)

1985 - Стефан Едберг (Швеция)

1987 - Стефан Едберг (Швеция)

1988 - Матс Виландер (Швеция)

1989 - Иван Лендъл (Чехословакия)

1990 - Иван Лендъл (Чехословакия)

1991 - Борис Бекер (Германия)

1992 - Джим Къриър (САЩ)

1993 - Джим Къриър (САЩ)

1994 - Пийт Сампрас (САЩ)

1995 - Андре Агаси (САЩ)

1996 - Борис Бекер (Германия)

1997 - Пийт Сампрас (САЩ)

1998 - Петър Корда (Чехия)

1999 - Евгений Кафелников (Русия)

2000 - Андре Агаси (САЩ)

2001 - Андре Агаси (САЩ)

2002 - Томас Йохансон (Швеция)

2003 - Андре Агаси (САЩ)

2004 - Роджър Федерер (Швейцария)

2005 - Марат Сафин (Русия)

2006 - Роджър Федерер (Швейцария)

2007 - Роджър Федерер (Швейцария)

2008 - Новак Джокович (Сърбия)

2009 - Рафаел Надал (Испания)

2010 - Роджър Федерер (Швейцария)

2011 - Новак Джокович (Сърбия)

2012 - Новак Джокович (Сърбия)

2013 - Новак Джокович (Сърбия)

2014 - Станислас Вавринка (Швейцария)

2015 - Новак Джокович (Сърбия)

2016 - Новак Джокович (Сърбия)

2017 - Роджър Федерер (Швейцария)

2018 - Роджър Федерер (Швейцария)

2019 - Новак Джокович (Сърбия)

2020 - Новак Джокович (Сърбия)

2021 - Новак Джокович (Сърбия)

2022 - Рафаел Надал (Испания)

2023 - Новак Джокович (Сърбия)

2024 - Яник Синер (Италия)

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