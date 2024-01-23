Стойо Чолаков събира 14 юноши на лагер в Шумен

Селекционерът на националния отбор на България за юноши до 18 години Стойо Чолаков и неговият помощник Даниел Клечков повикаха 14 баскетболисти за кратък лагер.

Тренировките ще се проведат в Шумен в периода 2-5 февруари.

Ето и кои играчи са селектирани:

Милан Гаярд (Италия)

Баръш Мустафа (Шумен)

Окан Хасанов (Шумен)

Иван Димитров (ЦСКА София)

Стоян Чешмеджиев (Дунав Русе)

Веселин Байчев (Шумен)

Илиян Желязков (Черноморец Бургас)

Дамян Николов (Левски София)

Димитър Радоев (Спартак Плевен)

Александър Жилев (БУБА София)

Владислав Станев (Шумен)

Иван Живков (Дунав Русе)

Ерсан Ертан Биждил (Турция)

Камен Петранов (Черно море Тича)

снимка: БФБаскетбол

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