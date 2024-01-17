Популярни
»
Игри

ПОДКРЕПИ ЛЮБИМИЯ СИ ОТБОР В НАЦИОНАЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ФЕНОВЕТЕ И СПЕЧЕЛИ СТРАХОТНИ НАГРАДИ
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Цветан Соколов заби 19 точки, Динамо с чиста загуба от шампиона Зенит (Казан)

Цветан Соколов заби 19 точки, Динамо с чиста загуба от шампиона Зенит (Казан)

  • 17 яну 2024 | 22:21
  • 87
  • 0
Цветан Соколов заби 19 точки, Динамо с чиста загуба от шампиона Зенит (Казан)

Бившият капитан на България Цветан Соколов и отборът на Динамо (Москва) записаха четвърта загуба в руската Суперлига. Вицешампионите водени от Константин Брянский отстъпиха у дома на шампиона Зенит (Казан) с 0:3 (24:26, 22:25, 23:25) в среща от 17-ия кръг.

Цецо Соколов изигра пореден силен мач, като се разписа с 19 точки (2 аса, 1 блок, 42% ефективност в атака - +12).

Иля Власов добави 9 точки (2 аса, 3 блока).

За Зенит Максим Михайлов бе най-резултатен с 15 точки (56% eфективност в атака - +9).

Белгиецът Сам Деру добави 12 точки (1 блок). 10 точки записа Дмитрий Волков (1 ас, 2 блока).

Шампионите от Казан изместиха Динамо от втората позиция във временното класиране, като имат 43 точки (15 победи, 2 загуби). Московчани са трети с 41 точки (13 победи, 4 загуби).

В следващия кръг Динамо излиза срещу Шахтьор (Солигорск), на 21 януари (неделя).

Зенит се изправя срещу водения от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск), с Мартин Атанасов и Денис Карягин.

ДИНАМО (МОСКВА) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (24:26, 22:25, 23:25) 
ДИНАМО: Павел Панков 1, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 19, Ярослав Подлесних 2, Антон Семишев 6, Дмитрий Жук 7, Иля Власов 9 - Лаури Кераминен-либеро (Чеславс Свентицкис 1, Евгений Баранов-либеро, Кирил Костиленко 3) 
Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ 
ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 3, Максим Михайлов 15, Дмитрий Волков 10, Сам Деруу 12, Алексей Кононов 7, Роман Романовский - Иля Фьодоров-либеро (Артьом Волвич 5, Михаил Лабинский 1, Андрей Сурмачевский 1) 
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

Последвайте канала ни в

Още от Волейбол

Звезди на бъдещето: Божидара Иванова

Звезди на бъдещето: Божидара Иванова

  • 17 яну 2024 | 19:59
  • 880
  • 1
Иван Петков и Прометей на исторически плейофи в Шампионска лига

Иван Петков и Прометей на исторически плейофи в Шампионска лига

  • 17 яну 2024 | 19:38
  • 909
  • 1
Левски не устоя на силата на Монца

Левски не устоя на силата на Монца

  • 17 яну 2024 | 20:52
  • 7213
  • 23
Хебър с още едно ново попълнение

Хебър с още едно ново попълнение

  • 17 яну 2024 | 19:20
  • 1284
  • 1
Левски ще гони чудо срещу Монца на "Арена ди Монца"

Левски ще гони чудо срещу Монца на "Арена ди Монца"

  • 17 яну 2024 | 17:53
  • 1456
  • 3
Антонина Зетова определи състава за европейската квалификация в София

Антонина Зетова определи състава за европейската квалификация в София

  • 17 яну 2024 | 17:23
  • 2402
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна смущаващ обрат в първия си мач за 2024-а

Левски допусна смущаващ обрат в първия си мач за 2024-а

  • 17 яну 2024 | 16:45
  • 59860
  • 393
Левски не устоя на силата на Монца

Левски не устоя на силата на Монца

  • 17 яну 2024 | 20:52
  • 7213
  • 23
Черно море надви Черноморец (Бургас) за първа победа през годината, новият бразилец с дебютен гол  

Черно море надви Черноморец (Бургас) за първа победа през годината, новият бразилец с дебютен гол  

  • 17 яну 2024 | 15:53
  • 25766
  • 26
Николай Костов: Рано е да се правят някакви изводи, трябва да изчистим грешките

Николай Костов: Рано е да се правят някакви изводи, трябва да изчистим грешките

  • 17 яну 2024 | 17:08
  • 7923
  • 54
Балкан развали празника на Миньор в обновената му зала

Балкан развали празника на Миньор в обновената му зала

  • 17 яну 2024 | 21:01
  • 8277
  • 14
ЦСКА - София и тим от елита на Кипър са в напреднали преговори за Назон

ЦСКА - София и тим от елита на Кипър са в напреднали преговори за Назон

  • 17 яну 2024 | 19:52
  • 5640
  • 18

Видео акценти

"Златен" Боян Йорданов изведе Милон до "златен гейм" и 1/4-финал в Европа

Волейбол

"Златен" Боян Йорданов изведе Милон до "златен гейм" и 1/4-финал в Европа
Лодз - Льо Кане 3:2

Волейбол

Лодз - Льо Кане 3:2
Веро Волей - Вакъфбанк 2:3

Волейбол

Веро Волей - Вакъфбанк 2:3
Борислав Крачанов: Трябва да се учим от грешките си в такива мачове, за да израстваме

Волейбол

Борислав Крачанов: Трябва да се учим от грешките си в такива мачове, за да израстваме
Марица аут от Шампионската лига след тежка загуба от Вашаш

Волейбол

Марица аут от Шампионската лига след тежка загуба от Вашаш
Феновете на Марица подкрепят любимките си срещу Вашаш

Волейбол

Феновете на Марица подкрепят любимките си срещу Вашаш