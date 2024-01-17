Цветан Соколов заби 19 точки, Динамо с чиста загуба от шампиона Зенит (Казан)

Бившият капитан на България Цветан Соколов и отборът на Динамо (Москва) записаха четвърта загуба в руската Суперлига. Вицешампионите водени от Константин Брянский отстъпиха у дома на шампиона Зенит (Казан) с 0:3 (24:26, 22:25, 23:25) в среща от 17-ия кръг.

Цецо Соколов изигра пореден силен мач, като се разписа с 19 точки (2 аса, 1 блок, 42% ефективност в атака - +12).

Иля Власов добави 9 точки (2 аса, 3 блока).

За Зенит Максим Михайлов бе най-резултатен с 15 точки (56% eфективност в атака - +9).

Белгиецът Сам Деру добави 12 точки (1 блок). 10 точки записа Дмитрий Волков (1 ас, 2 блока).

Шампионите от Казан изместиха Динамо от втората позиция във временното класиране, като имат 43 точки (15 победи, 2 загуби). Московчани са трети с 41 точки (13 победи, 4 загуби).

В следващия кръг Динамо излиза срещу Шахтьор (Солигорск), на 21 януари (неделя).

Зенит се изправя срещу водения от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск), с Мартин Атанасов и Денис Карягин.

ДИНАМО (МОСКВА) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 0:3 (24:26, 22:25, 23:25)

ДИНАМО: Павел Панков 1, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 19, Ярослав Подлесних 2, Антон Семишев 6, Дмитрий Жук 7, Иля Власов 9 - Лаури Кераминен-либеро (Чеславс Свентицкис 1, Евгений Баранов-либеро, Кирил Костиленко 3)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ

ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 3, Максим Михайлов 15, Дмитрий Волков 10, Сам Деруу 12, Алексей Кононов 7, Роман Романовский - Иля Фьодоров-либеро (Артьом Волвич 5, Михаил Лабинский 1, Андрей Сурмачевский 1)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

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