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  3. Супер Бобо: Постигнахме нещо изключително голямо за Милон и Гърция

Супер Бобо: Постигнахме нещо изключително голямо за Милон и Гърция

  • 17 яну 2024 | 16:03
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Бившият национал Боян Йорданов и отборът на АОНС Милон, Неа Смирни (Атина) продължават успешния си поход в Европа.

40-годишният Супер Бобо и съотборниците му от Милон поднесоха голяма сензация се класираха на 1/4-финал в турнира за Купата на Европейската конфедерация по волейбол (CEV).

Воденият от Атанасиос Псарас отбор отстъпи като гост на Нант Резе с 2:3 (18:25, 25:22, 25:23, 20:25, 17:19) във втория плейофен мач помежду им, изигран на френска земя пред 2328 зрители в зала “Метрополитен Резе”.

В първия двубой Милон надделя със същия резултат и това наложи изиграването на "златен" гейм.  В него гръцкият тим победи с 15:13.

Боян Йорданов бе най-резултатен с 23 точки (1 блок, 39% ефективност в атака - +14).

"Златен" MVP Боян Йорданов изведе Милон до "златен гейм" и 1/4-финал в Европа
"Златен" MVP Боян Йорданов изведе Милон до "златен гейм" и 1/4-финал в Европа

„Ние сме феномени, защото все още преминаваме към следващата фаза. Това е нещо голямо за нас лично, нещо голямо за Милон, нещо голямо за цяла Гърция. Направихме нещо невероятно. Играхме като отбор, от първия до последния играч дадохме всичко на игрището, защото искахме толкова много да продължим към 1/4-финалите и го направихме. Наистина е нещо голямо и за мен, който съм играл толкова години волейбол, се чувствам като дете, защото играя с тези съотборници, в този отбор, с целия щаб. Благодаря толкова много на всички за всичко”, заяви веднага след успеха MVP на мача Боян Йорданов пред ertsports.gr и не успя да скрие радостта си от големия успех.

НАНТ РЕЗЕ (ФРАНЦИЯ) - МИЛОН НЕА СМИРНИ, АТИНА (ГЪРЦИЯ) 3:2 (25:18, 22:25, 23:25, 25:20, 19:17) - “Златен гейм” (13:15) 
НАНТ: Анатол Шабосан 6, Едуардо Невеш Аут 25, Мати Ено 18, Тома лопес 14, Петрус Да Силва 16, Симон Манин 4 - Франко Масимино-либеро (Франсоа Юец 8, Усамо Бен Ромдане, Танжу Лемьо 1) 
Старши треньор: ЮБЕР ЕНО 
МИЛОН: Люк Хер 2, БОЯН ЙОРДАНОВ 23, Педро Молина 10, Тимофей Полуиан 8, Ахилеас Баси 6, Димитриос Хараламбидис 13 - Арестидис Хандринос-либеро (Димитриос Теодосис 4, Александрос Нанопулус 18, Андреас Контостатис) 
Старши треньор: АТАНАСИОС ПСАРАС.

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