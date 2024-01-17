Станаха ясни най-добрите осем при момчетата и момичетата на Държавното до 12 г.

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На кортовете на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха осминафиналите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за момчета и момичета до 12-годишна възраст. Момчета, 1/8-финали: №1 Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) –Георги Димитров (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:0, 6:0 №6 Емил Алексиев (ТК "Малееви", гр.София) – Йоан Трендафилов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:1, 6:1 №4 Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Даниел Ценов (ТК "Егалите", гр.Несебър) 6:0, 6:2 Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – №5 Теодор Николчовски (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:4, 6:3 №7 Христо Рашков (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Георги Манлиев (ТК "Дема", гр.София) 7:5, 6:1 №3 Стелиян Даракев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) –Борислав Атанасов (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) 6:1, 6:1 №8 Даниел Васев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Микаел Иванов (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:4, 6:4 №2 Даниел Стоянов (ТК "Нефтохимик", гр.Бургас) – Николай Николов (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:0, 6:1 Момчета, 1/4-финали: №1 Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – №6 Емил Алексиев (ТК "Малееви", гр.София) №4 Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) –Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) №3 Стелиян Даракев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) –№7 Христо Рашков (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) №2 Даниел Стоянов (ТК "Нефтохимик", гр.Бургас) – №8 Даниел Васев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) Момичета, 1/8-финали: №1 Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) –Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) 6:0, 6:1 №6 Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София) – Лора Георгиева (ТК "Дема", гр.София) 6:1, 7:6(1) №3 Мая Мичева (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – София Жечева (ТК "Некст Джен", София) 6:0, 6:0 №7 Бояна Колева (ТК "Про спорт", гр.София) – Ния Синчанова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) 7:6(3), 7:6(6) Кристина Камбурова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – №8 Пламена Кукенска (ТК "Троян СТК", гр.Троян) 6:3, 6:2 №4 Рая Петкова (ТК "Про спорт", гр.София) – Рая Карабова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) 6:1, 6:0 №5 Юлияна Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) –Рамона Алексеева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) 6:1, 6:2 №2 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Ния Стайкова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:0, 6:0 Момичета, 1/4-финали: №1 Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) – №6 Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София) №3 Мая Мичева (ТК "Троян СТК", гр.Троян) – №7 Бояна Колева (ТК "Про спорт", гр.София) №4 Рая Петкова (ТК "Про спорт", гр.София) – Кристина Камбурова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) №2 Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – №5 Юлияна Димитрова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) Програма: 17-ти (сряда) - 1/4 финали единично и 1/2 финали двойки 18-ти (четвъртък) - 1/2 финали единично и ФИНАЛИ ДВОЙКИ 19-ти (петък) - ФИНАЛИ ЕДИНИЧНО Последвайте канала ни в