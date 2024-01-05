Завършиха квалификациите на Държавното до 14 г. в Бургас

На кортовете на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 14 годишна възраст.

За основната схема при юношите от квалификациите се класираха: Дамян Аврамовски, Борис Христакиев, Даниел Стоянов, Никола Павлов, Дамян Боянов, Христо Рашков, Теодор Янков и Стоян Паяков.

Юноши, 1 кръг квалификации, долна половина:

Николай Рачев – Филип Ненчев 6:7(4), 6:1, 10-6

Теодор Янков – Антон Деников 6:2, 6:2

Дамян Боянов – Георги Дойчев 6:2, 6:0

Иван Христакиев – Ивайло Байчев 6:1, 6:0

Мартин Косев – Даниел Ценов 6:4, 6:0

Стоян Паяков – Виктор Георгиев 6:4, 6:2

Христо Рашков – Кирил Хинков 6:2, 6:3

Стефан Телкеджиев – Георги Ставрев 7:6(3), 7:5

Юноши, 2 кръг квалификации:

Дамян Аврамовски – Алекс Сархачев 6:4, 6:2

Борис Христакиев – Максим Николаев 6:1, 6:1

Даниел Стоянов – Камен Иванов 6:2, 6:0

Никола Павлов – Калоян Гайдаджиев 7:5, 6:1

Дамян Боянов – Иван Христакиев 6:4, 6:3

Христо Рашков – Стефан Телкеджиев 6:1, 4:6 10-8

Теодор Янков – Николай Рачев 6:4, 6:3

Стоян Паяков – Мартин Косев 7:6(5), 6:3

Юноши, 1/16-финали:

№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) – почива

Георги Георгиев (ТК "Албена", гр.Пловдив) – Кристиян Енев (ТК "Некст Джен", София)

Теодор Янков (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Стоян Паяков (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)

№ 7 Данаил Петров (ТК "Некст Джен", София) – почива

№ 4 Георги Георгиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – почива

Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Адриан Христов (ТК "Про спорт", гр.София)

Христо Рашков (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

№ 5 Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) – почива

№8 Максим Петков (ТК "Некст Джен", София) – почива

Дамян Боянов (ТК "Про спорт", гр.София) – Дамян Аврамовски (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Даниел Стоянов (ТК "Нефтохимик", гр.Бургас) – Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София)

№3 Борис Борисов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – почива

№6 Владимир Цонков (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – почива

Пламен Нунев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Борис Христакиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Дениз Билир (ТК "Изида", гр.Добрич) – Кристиан Ангелов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна)

№2 Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) – почива

За основната схема при девойките от квалификациите се класираха: Илина Илиева, Лара Борисова, Лора Вълкова, Дина Динева, Денислава Цонкова, Симона Попова, Калина Фъртунова и Катрин Кънева.

Девойки, 2 кръг квалификации:

Илина Илиева – Виктория Врачанска 6:0, 6:2

Лара Борисова – Мария Златева 6:0, 6:0

Лора Вълкова – Ния Абаджиева7:6(5), 2:6, 10-6

Дина Динева – Грейс Георгиева 6:3, 7:5

Денислава Цонкова – Дея Рускова 6:2, 6:4

Симона Попова – Изабела Стоянова 6:1, 6:2

Калина Фъртунова – Мария Мотреникова 6:2, 6:2

Катрин Кънева – Радост Петкова 6:0, 6:3

Девойки, 1/16-финали:

№1 Никол Нунева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – почива

Денислава Цонкова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Лара Борисова (ТК "Бароко Спорт", гр.София)

Ава Пакова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Карина Маркова (ТК "Некст Джен", София)

№5 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – почива

№3 Кристина Кънева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – почива

Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Катрин Кънева (ТК "Левски", гр.София)

Михаела Колячева (ТК "Люлин 6", София) – Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№7 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) – почива

№8 Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – почива

Сара Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – Лора Вълкова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)

Николета Найденова ( ТК "Велто", гр.Варна) – Калина Фъртунова (ТК "Некст Джен", София)

№4 Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", гр. Пловдив) – почива

№6 Стефания Петрова (ТК "Изида", гр.Добрич) – почива

Дина Динева (ТК "Некст Джен", София) – Виктория Николова (ТК "Диана", гр.София)

Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София) – Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив)

№2 Рада Колева (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – почива

Програма:

05.01.2024 - 1/16-финали единично юноши и девойки + първи кръг двойки

06.01.2024 - 1/8-финали единично юноши и девойки + 1/4-финали двойки

07.01.2024 - 1/4-финали единично юноши и девойки и 1/2-финали двойки

08.01.2024 - 1/2-финали единично юноши и девойки и финали двойки

09.01.2024 - финали единично юноши и девойки

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