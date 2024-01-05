Завършиха квалификациите на Държавното до 14 г. в Бургас

На кортовете на ТК "Авеню", гр.Бургас се изиграха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 14 годишна възраст.
За основната схема при юношите от квалификациите се класираха: Дамян Аврамовски, Борис Христакиев, Даниел Стоянов, Никола Павлов, Дамян Боянов, Христо Рашков, Теодор Янков и Стоян Паяков.
Юноши, 1 кръг квалификации, долна половина:
Николай Рачев – Филип Ненчев 6:7(4), 6:1, 10-6
Теодор Янков – Антон Деников 6:2, 6:2
Дамян Боянов – Георги Дойчев 6:2, 6:0
Иван Христакиев – Ивайло Байчев 6:1, 6:0
Мартин Косев – Даниел Ценов 6:4, 6:0
Стоян Паяков – Виктор Георгиев 6:4, 6:2
Христо Рашков – Кирил Хинков 6:2, 6:3
Стефан Телкеджиев – Георги Ставрев 7:6(3), 7:5
Юноши, 2 кръг квалификации:
Дамян Аврамовски – Алекс Сархачев 6:4, 6:2
Борис Христакиев – Максим Николаев 6:1, 6:1
Даниел Стоянов – Камен Иванов 6:2, 6:0
Никола Павлов – Калоян Гайдаджиев 7:5, 6:1
Дамян Боянов – Иван Христакиев 6:4, 6:3
Христо Рашков – Стефан Телкеджиев 6:1, 4:6 10-8
Теодор Янков – Николай Рачев 6:4, 6:3
Стоян Паяков – Мартин Косев 7:6(5), 6:3
Юноши, 1/16-финали:
№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) – почива
Георги Георгиев (ТК "Албена", гр.Пловдив) – Кристиян Енев (ТК "Некст Джен", София)
Теодор Янков (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Стоян Паяков (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)
№ 7 Данаил Петров (ТК "Некст Джен", София) – почива
№ 4 Георги Георгиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – почива
Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Адриан Христов (ТК "Про спорт", гр.София)
Христо Рашков (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Бруно Дженев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)
№ 5 Никола Божилов (ТК "Некст Джен", София) – почива
№8 Максим Петков (ТК "Некст Джен", София) – почива
Дамян Боянов (ТК "Про спорт", гр.София) – Дамян Аврамовски (ТК "Бароко Спорт", гр.София)
Даниел Стоянов (ТК "Нефтохимик", гр.Бургас) – Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София)
№3 Борис Борисов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – почива
№6 Владимир Цонков (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – почива
Пламен Нунев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – Борис Христакиев (ТК "Бароко Спорт", гр.София)
Дениз Билир (ТК "Изида", гр.Добрич) – Кристиан Ангелов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна)
№2 Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) – почива
За основната схема при девойките от квалификациите се класираха: Илина Илиева, Лара Борисова, Лора Вълкова, Дина Динева, Денислава Цонкова, Симона Попова, Калина Фъртунова и Катрин Кънева.
Девойки, 2 кръг квалификации:
Илина Илиева – Виктория Врачанска 6:0, 6:2
Лара Борисова – Мария Златева 6:0, 6:0
Лора Вълкова – Ния Абаджиева7:6(5), 2:6, 10-6
Дина Динева – Грейс Георгиева 6:3, 7:5
Денислава Цонкова – Дея Рускова 6:2, 6:4
Симона Попова – Изабела Стоянова 6:1, 6:2
Калина Фъртунова – Мария Мотреникова 6:2, 6:2
Катрин Кънева – Радост Петкова 6:0, 6:3
Девойки, 1/16-финали:
№1 Никол Нунева (ТК "Приста 2011", гр.Русе) – почива
Денислава Цонкова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Лара Борисова (ТК "Бароко Спорт", гр.София)
Ава Пакова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Карина Маркова (ТК "Некст Джен", София)
№5 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – почива
№3 Кристина Кънева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – почива
Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Катрин Кънева (ТК "Левски", гр.София)
Михаела Колячева (ТК "Люлин 6", София) – Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)
№7 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) – почива
№8 Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – почива
Сара Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – Лора Вълкова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)
Николета Найденова ( ТК "Велто", гр.Варна) – Калина Фъртунова (ТК "Некст Джен", София)
№4 Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", гр. Пловдив) – почива
№6 Стефания Петрова (ТК "Изида", гр.Добрич) – почива
Дина Динева (ТК "Некст Джен", София) – Виктория Николова (ТК "Диана", гр.София)
Изабела Жечева (ТК "Некст Джен", София) – Симона Попова (ТК "Локомотив 1924", Пловдив)
№2 Рада Колева (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – почива
Програма:
05.01.2024 - 1/16-финали единично юноши и девойки + първи кръг двойки
06.01.2024 - 1/8-финали единично юноши и девойки + 1/4-финали двойки
07.01.2024 - 1/4-финали единично юноши и девойки и 1/2-финали двойки
08.01.2024 - 1/2-финали единично юноши и девойки и финали двойки
09.01.2024 - финали единично юноши и девойки