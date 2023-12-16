Минимална преднина за Любомир Генчев пред Георги Колев при реализаторите на Северозапад (всички голмайстори – есен 2023)

Любомир Генчев е най-резултатния футболист през есенния полусезон на Северозападната Трета лига. 20 гола вкара нападателя и играещ треньор на Янтра (Полски Тръмбеш). Синът на Бончо Генчев вече е печелил голмайсторския приз на групата. През последните три сезона, в нея се заформи оспорван двубой за отличието между Генчев и Георги Колев от Локомотив (Горна Оряховица). Съревнованието между двамата ще продължи и през пролетта. Колев беше най-точния стрелец през миналия сезон, когато вкара 33 пъти. Той завърши първата половина от настоящото първенство с попадение по-малко от Генчев. Призовата тройка допълва другия нападател на Янтра (ПТ) – Християн Кожухаров с 9 гола.

Северозападна Трета лига – голмайстори – есен 2023

20 – Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш);

19 – Георги Колев – Локомотив (Горна Оряховица);

9 – Християн Кожухаров – Янтра (Полски Тръмбеш);

8 – Димитър Байдаков – Локомотив (Горна Оряховица), Сергей Георгиев, Вавиян Ваньов – Дунав (Лом), Васил Калоянов – Локомотив (Мездра), Цветан Петров – Вихър (Славяново);

7 – Димитър Николов – Академик (Свищов), Добрин Петров – Севлиево, Мартин Милков – Ювентус (Малчика);

6 – Кристиян Иванов, Момчил Емилев – Академик (Свищов), Кристиян Димитров – Локомотив (Мездра), Радостиан Димитров – Етър II (Велико Търново), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Митко Панов – Ботев II (Враца);

5 – Иван Ганев – Академик (Свищов), Калоян Ненчев – Етър II (Велико Търново), Мартин Ботев – Павликени, Александър Веселинов – Дреновец;

4 – Кристиян Дечев, Димитър Костадинов – Локомотив (Горна Оряховица), Иван Тренчев – Севлиево, Йоан Петков – Боруна (Царева ливада), Ивайло Емилов Иванов – Вихър (Славяново), Стефан Гинчев, Йордан Йорданов – Павликени, Велислав Петров, Емануел Виейра Де Соуса – Дреновец;

3 – Красен Трифонов, Тодор Бакърджиев – Локомотив (Горна Оряховица), Калоян Митев – Академик (Свищов), Иван Михов, Цвети Неделчев – Дунав (Лом), Стивиан Макавеев, Мариян Огнянов, Николай Георгиев – Севлиево, Ваньо Иванов, Кристиян Йотов – Локомотив (Мездра), Георги Иванов, Димитър Колев – Етър II (Велико Търново), Николай Банов, Васил Андреев, Мартин Ширтев, Александър Скорчев – Боруна (Царева ливада), Милен Тонев, Георги Петков, Мартин Трифонов – Партизан (Червен бряг), Петър Кепов – Ботев II (Враца), Ангел Каишев – Дреновец, Даниел Ничев – Ювентус (Малчика);

2 – Христо Марков, Николай Иванов, Кристиян Райчев, Янислав Цачев, Даниел-Виктор Кънчев – Локомотив (Горна Оряховица), Красимир Русинов, Йордан Желев – Академик (Свищов), Майкъл Рангелов, Митко Русанов – Дунав (Лом), Димитър Динев – Янтра (Полски Тръмбеш), Християн Пенчев, Денислав Николов – Севлиево, Светломир Събев – Етър II (Велико Търново), Пламен Илиев, Денис Дачев – Павликени, Любомир Вачев – Боруна (Царева ливада), Калин Иванов – Вихър (Славяново), Калоян Тодоров – Партизан (Червен бряг), Цветомир Параскевов – Ботев II (Враца),Венцислав Миленов, Асен Медведев – Левски 2007 (Левски), Ангел Боев – Ювентус (Малчика);

1 – Ивайло Тодоров – Локомотив (Горна Оряховица), Борислав Марков, Тодор Горанов, Владислав Тодоров – Академик (Свищов), Кристиян Атанасов, Денис Димитров – Дунав (Лом), Калоян Иванов Илиев – Янтра (Полски Тръмбеш), Мартин Корназов, Алекс Георгиев, Ростислав Данчев, Никола Какамъков – Севлиево, Асен Русинов, Николай Ганчев, Васил Сапунджиев, Антоан Драгомиров, Михаил Бешев – Локомотив (Мездра), Атанас Атанасов, Калоян Калчев – Етър II (Велико Търново), Калоян Стефанов Илиев, Иван Велев – Боруна (Царева ливада), Жулиен Бенков, Благовест Ленков, Тони Паликрушев, Кристиян Григоров, Марио Наков – Вихър (Славяново), Ивелин Иванов, Стефан Недялков, Даниел Йорданов – Павликени, Любомир Иванов, Дилян Димитров, Здравко Кръстев, Младен Николаев – Партизан (Червен бряг), Иван Нешков, Ивайло Дудушки, Тихомир Тодоров, Боил Цветков, Николай Стефанов – Ботев II (Враца), Теодор Тошев, Деян Захариев, Алекс Тодоров, Денис Николов – Дреновец, Дейвид Симеонов, Павел Челестнов, Милен Ивов, Иван Аделинов Иванов, Траян Димитров, Митко Красимиров, Любомир Борисов, Джанко Танев – Левски 2007 (Левски), Владимир Тодоров, Владислав Христов – Ювентус (Малчика).

Северозападна Трета лига – автоголове – есен 2023

1 – Иван Велев – Боруна Царева ливада (срещу Павликени),

1 – Тодор Цонев – Ботев II Враца (срещу Янтра Полски Тръмбеш)

1 – автогол – Ботев II Враца (срещу Дреновец)

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