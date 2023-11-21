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  3. Определиха съдията за столичното дерби между Локомотив и Левски

Определиха съдията за столичното дерби между Локомотив и Левски

  • 21 ное 2023 | 19:07
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Определиха съдията за столичното дерби между Локомотив и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите мачове от 18-ия кръг на efbet Лига. Столичното дерби между Локомотив и Левски в "Надежда" ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Двубоят на временния лидер ЦСКА - София срещу Етър на "Армията" пък бе поверен на Кристиян Колев. Волен Чинков ще свири Лудогорец - Славия.

Ето всички съдийски назначения:

24 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева 
СН: Николай Георгиев Ангелов

25 ноември 2023 г., събота, 12:30 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Венцислав Георгиев Митрев 
СН: Александър Костадинов Костадинов

25 ноември 2023 г., събота, 15:00 ч. 
ПФК Ботев АД - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД 
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Йордан Костадинов Иванов

25 ноември 2023 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Етър ВТ 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Николай Тодоров Петров

26 ноември 2023 г., неделя, 12:45 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Йордан Веселинов Гулев

26 ноември 2023 г., неделя, 15:15 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров 
СН: Кольо Димитров Данев

26 ноември 2023 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК Черно море - ФК Крумовград 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков 
СН: Георги Генов Нарлев

27 ноември 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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