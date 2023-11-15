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  3. Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до успех №4 в Русия

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до успех №4 в Русия

  • 15 ное 2023 | 15:46
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Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до успех №4 в Русия

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до успех №4 в Суперлигата на Русия.

Локомотив записа чист успех срещу белоруския Шахтьор (Солигорск) с 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) в мач от 5-ия кръг, който се игра в “Локомотив Арена” в Новосибирск

За Локомотив играха националът Мартин Атанасов и бившият разпределител на Монтана Константин Абаев.

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Победа изкачи Локомотив временно на първото място в Суперлигата на Русия с 12 точки (4 победи, 1 загуба), преди да се изиграят останалите двубои от 5-и кръг.

Шахтьор допусна трета загуба и с актов от 5 точки е на 10-о място.

Мартин Атанасов реализира 10 точки (1 ас, 1 блок, 73% ефективност в атака, 12% перфектно и 44% позитивно посрещане - +5). 

Иля Казаченков стана най-резултатен с 23 точки (4 аса, 59% ефективност в атака - +13). 

Илияс Куркаев се отличи с 11 точки (2 блока, 90% ефективност в атака - +5). 

Александър Сафонов бе най-резултатен за Шахтьор с 10 точки (3 аса, 1 блок, 38% ефективност в атака - +5). 

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ШАХТьОР (СОЛИГОРСК) 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) 

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 4, Иля Казаченков 23, МАРТИН АТАНАСОВ 10, Сергей Савин 5, Дмитрий Лизик 5, Илияс Куркаев 11 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Игор Тисевич, Александър Костадинов
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ 
ШАХТьОР: Алексей Кураш, Александър Сафонов 10, Андрей Марченко 7, Иван Козицин 3, Максим Ботенко 4 - Станислав Забровский-либеро (Давид Мехич 5, Павел Авдоченко 1, Владислав Драпчинский, Роман Егоров, Артьом Маско) 
Старши треньор: ВИКТОР БЕКША.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ШАХТьОР 3:0 - ТУК

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