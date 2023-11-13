Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов с 13 точки, Верона с втори успех в Италия

Алекс Грозданов с 13 точки, Верона с втори успех в Италия

  • 13 ное 2023 | 11:17
  • 140
  • 0

Отборът на Рана (Вероно), който е воден от Радостин Стойчев, записа втора победа от началото на сезона в Суперлигата на Италия.

Верона се наложи като гост над новака Фармиталия (Катания) с 3:1 (25:23, 25:22, 25:27, 25:16) в мач от 4-ия кръг.

Sportal.bg вече и в WhatsApp, елате и вие!
Sportal.bg вече и в WhatsApp, елате и вие!

Националът Алекс Грозданов изигра пореден силен мач и реализира 13 точки (1 ас, 4 блока, 80% ефективност в атака).

Над всички за гостите бе Рок Можич, който заби 30 точки (1 ас, 4 блока, 60% ефективност в атака, 38% перфектно и 54% позитивно посрещане - +22).

Емин Асмаелнежад добави още 13 точки (1 блок, 44% ефективност в атака - +4).

Австрийският диагонал Паул Бухагер бе най-резултатен за Катания с 20 точки (1 ас, 2 блока, 49% ефективност в атака - +7).

Влезлият като резерва френски национал Лука Башич добави 16 точки (39% ефективност в атака, 25% перфектно и 44% позитивно посрещане - +22).

Отборът на Верона заема 5-о място във временното класиране с актив от 7 точки (2 победи, 3 загуби).

Катания е на 11-а позиция с актив от 3 точки (1 победа, 3 загуби).

ФАРМИТАЛИЯ (КАТАНИЯ) - РАНА (ВЕРОНА) 1:3 (23:25, 22:25, 27:25, 16:25)

КАТАНИЯ: Сантияго Ордуна 2, Паул Бухагер 20, Мохамадджавад Манавинеджад, Луиджи Рандацо 16, Неманя Масулович 1, Алесандро Тондо 4 - Доменико Кавачини-либеро (Енрико Гуариенти 4, Стистиан Фрумусели, Андреа Балди, Елия Боси 4)

Старши треньор: СЕЗАР ДЪГЛАС СИЛВА

ВЕРОНА: Никола Йовович, Амин Есмаелнеджад 13, Рок Можич 30, Франческо Сани 12, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 13, Леандро Моска 10 - Франческо Д’Амико-либеро (Донован Дзаворонок 1, Андреа Дзаноти)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

Последвайте канала ни в

Още от Волейбол

Казийски и Милано удариха Лубе и Алекс Николов за първа победа в Италия

Казийски и Милано удариха Лубе и Алекс Николов за първа победа в Италия

  • 12 ное 2023 | 21:21
  • 2976
  • 2
Борислав Крачанов: Конкуренция ще има, ако ние си я направим

Борислав Крачанов: Конкуренция ще има, ако ние си я направим

  • 12 ное 2023 | 21:07
  • 1877
  • 3
Александър Николов: Надявам се скоро да спечеля трофей с Лубе

Александър Николов: Надявам се скоро да спечеля трофей с Лубе

  • 12 ное 2023 | 20:04
  • 2876
  • 0
Марица с чиста победа над ЦСКА преди Шампионска лига

Марица с чиста победа над ЦСКА преди Шампионска лига

  • 12 ное 2023 | 19:54
  • 2246
  • 5
Нефтохимик продължава участието си в Европа срещу турския Аркас за Купата на CEV

Нефтохимик продължава участието си в Европа срещу турския Аркас за Купата на CEV

  • 12 ное 2023 | 17:35
  • 3280
  • 0
Окръжната прокуратура в Ловеч разследва тежкото пътнотранспортно произшествие с трима загинали и двама пострадали на пътя Ловеч - Плевен

Окръжната прокуратура в Ловеч разследва тежкото пътнотранспортно произшествие с трима загинали и двама пострадали на пътя Ловеч - Плевен

  • 12 ное 2023 | 17:16
  • 2561
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Строителните дейности на "Колежа" продължават

Строителните дейности на "Колежа" продължават

  • 13 ное 2023 | 11:35
  • 309
  • 0
Венци Стефанов: Ако се стигне до санкции за българския футбол, жална му майка на БФС

Венци Стефанов: Ако се стигне до санкции за българския футбол, жална му майка на БФС

  • 13 ное 2023 | 11:15
  • 2654
  • 7
Шеф от БФС: Стадион "Христо Ботев" може да се ползва

Шеф от БФС: Стадион "Христо Ботев" може да се ползва

  • 13 ное 2023 | 09:50
  • 7902
  • 29
Вальо Михов: Мач с Унгария трябва да има на всяка цена

Вальо Михов: Мач с Унгария трябва да има на всяка цена

  • 13 ное 2023 | 11:20
  • 1155
  • 2
Обвиняемият за смъртта на Феро със закана във "Фейсбук": Ще ревете по улиците

Обвиняемият за смъртта на Феро със закана във "Фейсбук": Ще ревете по улиците

  • 13 ное 2023 | 10:27
  • 11554
  • 24
Бербатов: БФС са серийни убийци - серийно затриват българския футбол

Бербатов: БФС са серийни убийци - серийно затриват българския футбол

  • 13 ное 2023 | 10:10
  • 4616
  • 17

Видео акценти

Милано - Лубе Чивитанова 3:0

Волейбол

Милано - Лубе Чивитанова 3:0
Перуджа - Модена 3:1

Волейбол

Перуджа - Модена 3:1
Нефтохимик - Прометей Днипро 1:3

Волейбол

Нефтохимик - Прометей Днипро 1:3
Тренто - Пиаченца 3:1

Волейбол

Тренто - Пиаченца 3:1
Дея спорт се справи с ЦСКА в Бургас

Волейбол

Дея спорт се справи с ЦСКА в Бургас
Нефтохимик - Аркада Галац 0:3

Волейбол

Нефтохимик - Аркада Галац 0:3