Алекс Грозданов с 13 точки, Верона с втори успех в Италия

Отборът на Рана (Вероно), който е воден от Радостин Стойчев, записа втора победа от началото на сезона в Суперлигата на Италия.

Верона се наложи като гост над новака Фармиталия (Катания) с 3:1 (25:23, 25:22, 25:27, 25:16) в мач от 4-ия кръг.

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Националът Алекс Грозданов изигра пореден силен мач и реализира 13 точки (1 ас, 4 блока, 80% ефективност в атака).

Над всички за гостите бе Рок Можич, който заби 30 точки (1 ас, 4 блока, 60% ефективност в атака, 38% перфектно и 54% позитивно посрещане - +22).

Емин Асмаелнежад добави още 13 точки (1 блок, 44% ефективност в атака - +4).

Австрийският диагонал Паул Бухагер бе най-резултатен за Катания с 20 точки (1 ас, 2 блока, 49% ефективност в атака - +7).

Влезлият като резерва френски национал Лука Башич добави 16 точки (39% ефективност в атака, 25% перфектно и 44% позитивно посрещане - +22).

Отборът на Верона заема 5-о място във временното класиране с актив от 7 точки (2 победи, 3 загуби).

Катания е на 11-а позиция с актив от 3 точки (1 победа, 3 загуби).

ФАРМИТАЛИЯ (КАТАНИЯ) - РАНА (ВЕРОНА) 1:3 (23:25, 22:25, 27:25, 16:25)

КАТАНИЯ: Сантияго Ордуна 2, Паул Бухагер 20, Мохамадджавад Манавинеджад, Луиджи Рандацо 16, Неманя Масулович 1, Алесандро Тондо 4 - Доменико Кавачини-либеро (Енрико Гуариенти 4, Стистиан Фрумусели, Андреа Балди, Елия Боси 4)

Старши треньор: СЕЗАР ДЪГЛАС СИЛВА

ВЕРОНА: Никола Йовович, Амин Есмаелнеджад 13, Рок Можич 30, Франческо Сани 12, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 13, Леандро Моска 10 - Франческо Д’Амико-либеро (Донован Дзаворонок 1, Андреа Дзаноти)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

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