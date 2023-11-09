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Програма на Sofia Open 2023 за четвъртък

  • 9 ное 2023 | 08:57
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Програма на Sofia Open 2023 за четвъртък

Програма на Sofia Open 2023 за четвъртък, 9-ти ноември:  
 

Централен корт, начало 11:00 часа:
Юлиан Кеш (Великобритания) / Никола Мектич (Хърватия) [3] – Еван Кинг (САЩ) / Рийс Сталдър (САЩ)

Не преди 13:00 часа:
Ян-Ленард Щруф (Германия) [3] – Фабиан Марожан (Унгария)Джак Дрейпър (Великобритания) – Джем Илкел (Турция)

Не преди 18:00 часа:
Себастиан Офнер (Австрия) [7] – Адриан Манарино (Франция) [2]
Мартон Фучович (Унгария) [8] – Павел Котов (Русия)

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Корт 1, не преди 13:00 часа:
Ариел Бехар (Уругвай) / Адам Павлашек (Чехия) – Симоне Болели (Италия) / Матве Миделкооп (Нидерландия)

Не преди 15:00 часа:
Янаки Милев (България) / Пьотр Нестеров (България) – Гонсало Ескобар (Еквадор) / Александър Недовясов (Казахстан)
Макс Пърсел (Австралия) / Джон-Патрик Смит (Австралия) – Андрей Голубьов (Казахстан) / Денис Молчанов (Украйна)

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