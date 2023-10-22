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Пламен Константинов изведе Локо (Новосибирск) до чист успех над шампиона Зенит (Казан)! Мартин Атанасов с 11 точки

  • 22 окт 2023 | 11:09
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Пламен Константинов, който през изминалата година води националния отбор на България за мъже, изведе своя клуб Локомотив (Новосибирск) до престижна победа във втория кръг в Суперлигата на Русия.

“Железничарите”, които през изминалия сезон стигнаха до бронзовите медали в Русия, записаха чист категоричен успех над шампиона Зенит Зенит (Казан) с 3:0 (27:25, 25:19, 25:21) пред 5000 зрители в “Локомотив Арена” в Новосибирск.

Националът  Мартин Атанасов игра силно цял мач и реализира 11 точки (55% ефективност в атака, 20% перфектно и 30% позитивно посрещане - +3), като бе трети по резултатност.

Над всички бе диагоналът Иля Казаченков с 18 точки (3 аса, 54% ефективност в атака- +12).

Илияс Куркаев добави 12 точки (5 блока, 58% ефективност в атака - +6).

За Зенит неостаряващият диагонал Максим Михайлов бе най-резултатен с 14 точки (1 ас, 50% ефективност в атака - +7).

Бившият разпределител на Монтана Константин Абаев игра цял мача за Локомотив.

Александър Костадинов, който е с руско и българско гражданство, влезе като резерва и записа 1 точка за успеха.

Локомотив (Новосибирск) поведе във временното класиране с 6 точки (2 победи). 

Зенит е четвърти с 3 точки (1 победа, 1 загуба).

В следващия кръг Локомотив гостува на Нова (Новокуйбишевск) на 29 октомври (неделя).

Зенит излиза срещу Динамо (Москва) и Цветан Соколов ден по-рано в двубой, в който ще се разиграе и Суперкупата на Русия.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 3:0 (27:25, 25:19, 25:21) 
ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 2, Иля Казаченков 18, МАРТИН АТАНАСОВ 11, Омар Курбанов 5, Дмитрий Лизик 9, Илияс Куркаев 12 - Роман Мартинюк-либеро (Сергей Мелкозьоров-либеро 1, Игор Тисевич, АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ 1) 
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ 
ЗЕНИТ: Евгений Рукавишников 1, Максим Михайлов 14, Дмитрий Волков 8, Михаил Лабинский 6, Артьом Волвич 3, Роман Романовский 1 - Иля Фьодоров-либеро (Андрей Сурмачевский 7, Алексей Чанчиков-либеро, Алексей Кононов, Дмитрий Щербинин 1, Евгений Жогов) 
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ. 

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